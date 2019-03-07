Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kumluca sınırları içerisinde kalan bölgedeki Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21.88 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve saat 19.25’te meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.