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Akdeniz’de 3 günde ikinci dev köpek balığı

Mersinli balıkçılar, Akdeniz’de 12 mil açıkta yaklaşık 400 kilogram ağırlığında dev köpek balığı yakaladı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:44
Akdeniz’de 3 günde ikinci dev köpek balığı

Mersinli balıkçılar, Akdeniz’de 12 mil açıkta yaklaşık 400 kilogram ağırlığında dev köpek balığı yakaladı. Mersin Balık Pazarı’nda sergilenen köpek balığı ilgi odağı olurken, Mersinliler fotoğraf çektirmek ve öz çekim yapmak için adeta sıraya girdi.


Mersin’de balıkçılar, denizden yaklaşık 12 mil açıkta ’uzun kuyruk’ cinsi bir köpek balığı yakaladı. Balıkçıların 4 saatlik uğraşı sonucunda yakalanan köpek balığı, Mersin Balık Pazarı’nda sergilendi. Pazara gelen vatandaşlar, ilgiyle dev köpek balığını izlerken, kimileri dokundu kimileri de cep telefonlarıyla fotoğraf çektirip öz çekim yaptı.



"Havaların ısınması sebebiyle köpek balığı akını devam ediyor"


Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, bu balığın ’uzun kuyruk’ cinsi bir köpek balığı olduğunu söyledi. Normalde bu tür balığın Mersin sahillerinde görülmediğini kaydeden Polat, "Şu an bu yakaladığımız ikinci köpek balığıdır. 3 gün önce de böyle bir balık yakalamıştık. Havaların ısınmasıyla köpek balığı akını devam ediyor. Normalde bu balıklar Nisan ve Mayıs aylarında gelirlerdi ama havaların iyi gitmesinden dolayı buraya erken geldiler. Bu balıklar kendini doyurmak için balık sürülerinin içine girerler. Bu balıklar özellikle toplu halde gezen palamut, uskumru, kolyos, sardalye gibi balıkları takip eder ve onların arasına girer. Bu balıkların boyları kadar kuyrukları var yaklaşık 2,5 metreye yakın. Bu kuyruğuyla önce o balık sürüsünü dağıtır, arasına girer ve en az 200, 300 kilo balık yiyerek, bölgeden ayrılır. O kuyruğuyla kendinden büyük avları da sersemletir. Bu balığın daha büyük cinsleri var, onlar ise kuyruğuyla bir tekneyi bile alabora edebilirler" diye konuştu.



"4 saatlik bir uğraş sonucunda yakalandı"


Köpek balığı etinin kanserli hastalara iyi geldiğini söyleyen Polat, "Şu anda kansere yakalanmayan tek canlı köpek balığıdır. Çünkü kafasından, kuyruğuna kadar ciğeri vardır. Bu balığımız 4 solungaçlı. Yaklaşık 4 saatlik bir uğraş sonucunda yakalandı. Burada herhangi bir ticari amaç elde edilmiyor. Çünkü bu balığı balıkçılar bilerek tutmuyor. Ağa girdi mi mecburen bunu da çekmek zorunda kalıyorlar. Bu balığın etleri derneğimize kayıtlı kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak. Balık bugün sergilenecek. Görmek isteyen vatandaşlarımız balık pazarına gelebilir" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:44
  1. sergi
  2. fotoğraf

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