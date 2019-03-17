0553 313 94 23

Akdeniz’de 16 mahalle taziye evi açıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından yaptırılan 16 mahalle taziye evi ile belediye ve vatandaş işbirliğiyle Yeşilçimen Mahallesine kazandırılacak olan taziye evinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

17 Mart 2019 Pazar 12:50
Akdeniz’de 16 mahalle taziye evi açıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından yaptırılan 16 mahalle taziye evi ile belediye ve vatandaş işbirliğiyle Yeşilçimen Mahallesine kazandırılacak olan taziye evinin temel atma töreni gerçekleştirildi.


Açılışa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Elvan, Akdeniz Belediyesi’ne 2 yıl önce görevlendirme yapıldığını ve bu süre içinde ilçeye yoğun hizmet atağı başlatıldığını vurguladı. Elvan, “Allah’ın izniyle her bir mahalleye bir mahalle taziye evi kazandıracağız. Biz bunun sözünü verdik. Bütün bu hizmetler sadece 1 buçuk, 2 yıllık dönemde yapıldı. Bu süreçte Akdeniz Belediyesi tarafından tam 16 taziye evi açtı. Bugün de 17’ncisinin temelini atıyoruz.Yine aynı süreçte Akdeniz’e 220 kilometrelik sıcak asfalt kaplama yapıldı, 300 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirildi. Ben, Valimize ve Kaymakamımız Muhittin Pamuk Beye bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



"Buralı gezerken üzülüyorum, içim kan ağlıyor"


Akdeniz ilçesinin geçmiş yıllarda hizmet alamadığını kaydeden Elvan, "Akdeniz ilçesi tam 20 yılını kaybetti. Artık ‘yeter’ deyin. Ne yaptılar size şu 20 yıl boyunca? 15 sene HDP yönetti burayı. Ne yaptı sorarım size? Neleri gerçekleştirdi? Devletin gönderdiği paraları ne yaptılar? Yazık değil mi bu çocuklara? Şu sokaklarımıza yazık değil mi? Yeşilçimen Mahallemiz böyle mi olmalıydı? Toroslar’a, Yenişehir’e gidiyorsunuz güzel güzel, pahalı binalar, dükkanlar ve evler. Buraya geliyorsunuz, yıkılmak üzere olan evler, gecekondular. Derelere kanalizasyon akıyor, pislik içerisinde. ‘Yeter’ deyin arkadaşlar! Belediye başkanınızı siz seçeceksiniz. Buraları dolaşırken üzülüyorum, içim kan ağlıyor" diye konuştu.


Vali Ali İhsan Su ise kent geneli ve Akdeniz özelinde sağlık, eğitim, alt ve üstyapı, ulaştırma, turizm ve tarım alanlarında ciddi hizmet ve yatırımlar yapıldığını söyledi. Su, "Mersin ve Akdeniz’e verilen tüm bu hizmetlerden dolayı, Bakanımız Lütfi Elvan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bugün devlet ve vatandaş işbirliğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Bunun için Kaymakamımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, temelini atacağımız taziye evimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk da mahalleleri ziyaretlerinde, vatandaşlardan özelikle taziye evleriyle ilgili yoğun talep geldiğini vurgulayarak, "Akdeniz’de göreve başladıktan kısa bir zaman sonra hizmete açtığımız taziye evleri sayesinde, ilçemiz sakinlerini, kışın yağmur ve çamurda, yazın da sıcaklarda, çadırlar içerisinde taziyelerini kabul etmekten kurtarmak için harekete geçtik. Valimizin önderliğinde, belediyemizin bütün imkanlarını seferber ederek her mahalleye bir mahalle evi projemizi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.


Yeşilçimen Mahallesi taziye evinin, belediye-vatandaş işbirliğiyle yapılan işlere güzel bir örnek olduğunu da kaydeden Pamuk, “Yıllardır Yeşilçimenliler tarafından talep edilen, ancak belediyeye ait arazi olmadığı mazeretine sığınılarak yapılmayan taziye evimiz, yerinin kamulaştırma bedelinin bir kısmı belediye, bir kısmı da vatandaşlarımız tarafından karşılanmış, projesi de belediyemizce yapılarak temel atma aşamasına getirilmiştir. Bu durum, sorun çözen değil, bilakis sorun ve mazeret üreten, vatandaşlarımızı çadırlara mahkum eden yönetim anlayışından, vatandaş ve hizmet odaklı, vatandaşın emaneti olan belediye bütçesini, yine vatandaş için kullanan yönetim anlayışına geçildiğinde nelerin başarılabileceğinin en somut göstergesidir” dedi.


Konuşmaların ardından 16 mahalle evinin toplu açılışı yapılırken, Yeşilçimen Mahallesi taziye evinin temeli atıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a destek
    1. Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a..
    2. Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları..
    3. Çavuşoğlu ve Oktay’ın Yeni Zelanda..
    4. Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
    5. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    6. Adana’da otomobil ile hafif ticari..
    7. Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi..
    8. Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin..
    9. Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın..
    10. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik..
    11. Binali Yıldırım ve Fatih Belediye..
    12. Bakan açıkladı! 3.8 milyon avroluk..
    13. Dünyanın en iyi tuzu köylü pazarında..
    14. Kemer’de alkol alıp 3 kişiyi yaralayan..
    15. Pakistan’da trene bombalı saldırı: 4..
    16. Çıldır Kaymakamından 18 Mart mesajı
    17. AK Parti Başkan adayı Baydar’dan 18..
    18. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu..
    19. Yeni Zelanda Başbakanı’ndan dehşet..
    20. Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda ziyaretine..
    21. Kirazlı’da Dündar’a sevgi seli
    22. Binali Yıldırım, Patrik Mutafyan için..
    23. CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderiyor
    24. Tuna: "Ulaşılabilen belediye..
    25. Kuş Cenneti'ne göç yolunda "son dans"
    26. Batı Şeria’da bir İsrailli öldürüldü
    27. Aşiret düğününde geline kilolarca..
    28. Emekliye 2 bin 20 TL kapıda
    29. Vali Masatlı’dan 18 Mart mesajı
    30. Erdoğan ve Putin'in takviminde 8 Nisan..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu