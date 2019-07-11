Akdeniz zabıtasından dilenci operasyonu

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların dini vevicdani duygularını kullanarak cami önlerinde, parklarda, cadde ve sokaklardadilenip haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Metropol esnafı ve parka gelen insanların şikâyetleri üzerine bölgede kontrolleriniarttıran Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesiüzerinde bulunan Kuvvayı Milliye Parkı’nda, yanlarında 2 küçük çocukla dilenen 2kadını fark etti. Bu kadınların, evlerinden getirdikleri sebze, meyve ve yiyecekartıklarını, parkın yanında bulunan çöp konteynırlarının önüne döktükleri, ardındanda bu artıkları çocuklarına yediriyormuş gibi davranarak dilendikleri tespit edildi.

Küçük çocuklarını da istismarlarına alet ederek dilenen 2 kadın, Akdeniz zabıtaekipleri tarafından araca bindirilerek müdürlüğe getirildi. Yapılan aramadaüzerlerinde para bulunmayan kadınların, zabıta ekiplerini fark edince topladıklarıparaları, parkın içerisinde bulunan ve onları gözetleyen bir kişiye teslim ettikleri, bukişinin de kaçtığı öğrenildi.

Zabıta Tembihnamesi gereğince idari işlem yapılan 2 kadına, 183’er lira tutarındapara cezası kesildi.