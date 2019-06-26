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Akdeniz zabıtası, kaldırım işgallerine karşı denetimlerini artırdı

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yoğun insan ve araç trafiğinin olduğu Zeytinlibahçe Caddesi’nde denetim yaparak, kaldırımı ve caddeyi işgal eden esnafı uyardı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:10
Akdeniz zabıtası, kaldırım işgallerine karşı denetimlerini artırdı

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yoğun insan ve araç trafiğinin olduğu Zeytinlibahçe Caddesi’nde denetim yaparak, kaldırımı ve caddeyi işgal eden esnafı uyardı.


Akdeniz Belediyesi, kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı caddeleri, sokak ve kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim ve kontrollerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerleri ile vatandaşların uğrak yeri olan kalabalık iş merkezlerinde kaldırım işgaline karşı denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, esnaftan kaldırımların işgaline yol açan teşhir ürünlerinin, fidan ve çiçek saksılarının, tezgah, tabela, masa, sandalye veya sehpaların kaldırılmasını istedi.



İhtara uymayan esnafa yasa gereği ceza uygulanacak


Esnafa ihtarda bulunan ve tutanak tutan zabıta ekipleri, amaçlarının ceza kesip esnafı zor durumda bırakmak olmadığını, ancak vatandaşların güvenliği ve esenliğini tehdit eden işgal ve karmaşayı ortadan kaldırmakla görevli olduklarını ifade ettiler. Akdeniz Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kent sakinlerini zor durumda bırakan kaldırım işgallerine karşı uygulama ve denetimleri bundan sonra sıkılaştırılacaklarının; uyarı ve tutanaklara rağmen işgale devam eden esnaf hakkında da gerekli yasal işlem ve cezai müeyyide uygulanacağının altını çizdiler.



“Kontrol ve denetimler sıkılaşarak artacak”


Zabıta Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaz aylarının başladığı şu günlerde yaya ve insan trafiğinin artmasıyla yoğun bir hareketlilik yaşanan kent merkezinde, kaldırım işgallerini engellemeye yönelik denetim ve uygulamaları başlattıklarını ve bu uygulamaların aralıksız ve yoğun bir şekilde süreceğini söyledi. Başkan Gültak, “Önümüzdeki günlerde Akdeniz Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, başta kaldırım işgalleri olmak üzere, vatandaşlarımızın huzurunu, güvenlik ve esenliğini bozan her türlü girişimin önlenmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı arttıracağız. Vatandaşlarımız, zabıtayı ilgilendiren konularda şikayetlerini belediyemize bildirebilirler. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, 7 gün 24 saat görevinin başında olup, şikayet ve talepleri hemen değerlendirmeye alarak en kısa sürede sonuçlandıracak” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:10
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