Akdeniz ve İç Anadolu’da fırtına uyarısı

MERSİN (İHA) – Akdeniz ve İç Anadolu’da bu gece yarısından itibaren yer yer fırtınaya dönüşecek kuvvetli rüzgar beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıya göre, bu gece yarısından itibaren Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda beklenen kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklindeki rüzgarın yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Zaman zaman saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşacak fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış alan yerlerde tipi şeklinde kar yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar meydana gelebileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.