Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre Antalya Döşemealtı'nda 4.8 şiddetinde deprem oluştu. Yerin 46 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.