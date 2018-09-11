Antalya Döşemealtı'nda 4,8 şiddetinde deprem!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün sitesinde yer alan verilere göre Antalya Döşemealtı'nda yerin 46 kilometre derinliğinde saat 02.02’de 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.11 Eylül 2018 Salı 08:41
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre Antalya Döşemealtı'nda 4.8 şiddetinde deprem oluştu. Yerin 46 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.
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