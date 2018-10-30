Akdeniz ve Ege için korkutan uyarı

Son günlerde Ege kıyılarının beşik gibi sallanmasının ardından dün gece de merkez üssü Fethiye açıkları olan Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Akdeniz’de art arda meydana gelen depremler tedirginlik oluştururken, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Ege Denizi ile Fethiye açıklarında meydana gelen Akdeniz’deki depremlerin oluşumun farklı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada, her iki bölgenin de 6 ile 7,5 arasındaki büyüklükte sinsi bir depreme gebe olduğunu ifade etti.

"Afrika Anakarası Ege ve Anadolu’yu ittiriyor”

Ege’de Batı Anadolu Kabuğunun açılma ve yükselmesiyle ilişkili göçüntü türü ve yanal atımlı kırılmalarla deprem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercan, üç riskli bölgenin olduğunu kaydetti.

Batı Anadolu kabuğunun açıla ve yükselmesiyle oluşabilecek depremin yıkıcı deprem üretebilirliğinin 6 ile 7,2 büyüklüğünde oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seferihisar Urla kırığı diridir. Bunun olası deprem üreteceği yer Sisam Adası’nın kuzeyidir. Türkiye kıyılarını etkileyebilecek 6 ile 7,2 büyüklüğündeki deprem her zaman her daim olabilir. Bunun her an olabilmesi şaşırtıcı olmaz. Bunun dışında İzmir'i etkileyecek deprem yönünün bir diğeri de Midilli Adası önüdür. Bu bölgede de 6,5- 6,8 depreme girebilir. Böyle bir depremden Ege kıyıları etkilenecektir. Karasal olarak da en duyarlı olan kesim Manisa-Akhisar arası da depreme gebedir. O bölgede de sancılı durum söz konusudur.”