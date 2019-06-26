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Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu

Üniversite eğitimine hazırlanırken burs kazanarak Türkiye'ye gelen Çinli Jianlong Liu, 5 yıllık eğitimini başarıyla tamamladı- Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu olan Liu:- "Antalya'yı çok sevdim. Biraz sıcaklar zorladı ama çok güzel bir doğası, denizi var. İnsanları çok misafirperver. Bana hep yardımcı oldular"- "İşkembe çorbası ve Türk kahvesinin tutkunu oldum. Türk düğünlerine gittim. Oyun havaları oynamayı öğrendim. Arkadaşlarım bana 'Türk gibi oldun. Türk gibi davranmaya başladın' diyorlar. Bu beni mutlu ediyor"

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:21
Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Üniversite eğitimine hazırlanırken burs kazanıp Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki Janglong Liu, 5 yıllık eğitimini tamamlayarak Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu oldu.

Çin'in Şandon kentinde muhasebeci bir çiftin tek çocuğu olan Jianlong Liu, lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanırken annesinin yönlendirmesiyle yurt dışı burslarını araştırmaya başladı.

Bu sırada annesinin çalıştığı zeytinyağı şirketinin ticaret yaptığı Türkiye hakkında güzel sözler duyan Liu, eğitimini ülkesinden binlerce kilometre uzaktaki Türkiye'de yapmaya karar verdi.

Burs kazanarak Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne kayıt olan Liu, 5 yıllık eğitimini başarıyla bitirerek Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu oldu.

Arkadaşlarıyla kep atan Liu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği Antalya ve Türkiye'de unutulmaz anıları olduğunu söyledi.

Antalya'da 5 yılının dolu dolu geçtiğini ifade eden Liu, ilk günlerde devlet yurdunda 5 Türk öğrenci ile kaldığını ve büyük bir iletişim problemi çektiğini anlattı.

Kursa yazılarak ve arkadaşlarının desteği ile Türkçeyi öğrendiğini anlatan Liu, "Kursta bana öğretilen Türkçe ile sınıfta, sokakta arkadaşlarımın konuştuğu Türkçe arasında çok fark vardı. Mesela kursta 'Nasılsın'ı öğrettiler, arkadaşlarım ise 'Napıyorsun' diyorlardı. Ben de sokak Türkçesine yöneldim ve daha kolay bir şekilde arkadaşlarımla anlaşmaya başladım." dedi.

- "Türk insanını çok seviyorum"

Akdeniz Üniversitesinden başarıyla mezun olmanın kendisi için gurur olduğunu ifade eden Liu, "Antalya'yı çok sevdim. Biraz sıcaklar zorladı ama çok güzel bir doğası, denizi var. İnsanları çok misafirperverdi. Bana hep yardımcı oldular. Türk insanını çok seviyorum. İşkembe çorbası ve Türk kahvesinin tutkunu oldum. Türk düğünlerine gittim. Oyun havaları oynamayı öğrendim. Arkadaşlarım bana 'Türk gibi oldun. Türk gibi davranmaya başladın' diyorlar. Bu beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk arkadaşlarının şaşırdığı bazı davranışları olduğunu anlatan Liu, "Tehlikeli bir hareket yapıyorlar ve 'Biz Türk'üz bize bir şey olmaz' diyorlar. Bir de yemekten önce ve sonra, sohbet ederken, ders arası sürekli çay içiyorlar. Bazı arkadaşlarım da 'Çinliler her şeyin sahtesini yapıyorsunuz. Sen de gerçek Çinli misin?' diye takılıyorlardı. Ben de 'Gerçek, orjinal Çinliyim' diyordum." diye konuştu.

Türkiye'de yaşamaya devam edebileceğini anlatan Liu, "Türkiye'de kalmak benim için avantajlı olabilir. Çinçe bilen kişi çok az. Ticaret yapan şirketlerde çalışabilirim. Türkiye'yi de çok seviyorum. Çin'e döndükten sonra karar vereceğim. Benim için buradan ayrılmak zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:21
  1. Akdeniz Üniversitesi
  2. Çinli öğrenci
  3. İktisat Fakültesi

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