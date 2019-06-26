0553 313 94 23

AkdenizÜniversitesi’nde Akademik Araştırma Çalıştayı

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle “Responsıble Research” çalıştayı düzenledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:15
AkdenizÜniversitesi’nde Akademik Araştırma Çalıştayı

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle “Responsıble Research” çalıştayı düzenledi.


Akdeniz Üniversitesi ile Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2014 yılından itibaren Erasmus+ Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri yürütmektedir. “VISConti”, “Creative InternPrize” ve “UPPScience” projelerini başarı ile tamamlayan Akdeniz Üniversitesi ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2019 proje başvuru döneminde de üç farklı proje başvurusu yaparak, kurumlar arası akademik işbirliğine devam etmektedir.


Bu işbirliği kapsamında, Akdeniz Üniversitesi’nde yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırma görevlilerine yönelik “Responsible Research” çalıştayı düzenlendi. Çalıştay süresince Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretmen Eğitimi Bölümü’nde araştırmacı olan Dr. Peter Barry Gray tarafından eğitimler verildi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat’ın da katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi oldu.


Evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapma misyonu ile Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye’yi her platformda başarı ile temsil edebilecek, iletişimi güçlü, alanında uzmanlaşmış, nitelikli, evrensel standartlarda öğrenciler yetiştirmeye yönelik bilimsel faaliyetlerin önemini ifade eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, “Responsible Research” adlı çalıştayın üniversitemiz öğrencilerine ve araştırma görevlilerine akademik olarak önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:15
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    1. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    2. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    3. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    4. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    5. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    6. Aşırı sıcaklara dikkat
    7. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    8. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    9. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    10. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    11. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    12. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    13. Kleopatra Koyu davası
    14. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    15. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    16. 22 branşta ücretsiz il spor merkezi..
    17. 28 Şubat mağdurunun göreve iade umudu
    18. Almanya’da spor, kültür ve eğlence..
    19. Malezya’da 5 binden fazla kaçak..
    20. Yalova’da susturuculu silahla saldırı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler