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Akdeniz Üniversitesi lisansüstünde 11 bin 550 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal:"Bu yıl enstitülerden 495 yüksek lisans, 69 doktora ve 4 sanatta yeterlilik olmak üzere 568 öğrencimizi başarıyla mezun ediyoruz. 5 yıl içinde ise bu sayının 11 bin 500'e çıkmasını arzuluyoruz"

18 Haziran 2019 Salı 11:17
Akdeniz Üniversitesi lisansüstünde 11 bin 550 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bu yıl enstitülerden 495 yüksek lisans, 69 doktora ve 4 sanatta yeterlilik olmak üzere 568 öğrenciyi başarıyla mezun ettiklerini belirterek, "5 yıl içinde bu sayının 11 bin 500'e çıkmasını arzuluyoruz." dedi.

Ünal, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Lisansüstü Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, lisans eğitimin yanı sıra bireyin kendisinde fark oluşturabilmesinin ve alanında uzmanlaşmasının yollarından birinin de yüksek lisans ve doktora eğitimi almak olduğunu kaydetti.

Lisansüstü eğitimin akademik anlamda bilimsel araştırmalar yapmanın yanı sıra akademik kariyerin de ilk adımını oluşturduğuna işaret eden Mustafa Ünal, şunları söyledi:

"Üniversitemizde lisans eğitiminin kalitesi kadar lisansüstü eğitimde de çeşitliliğe ve kaliteye büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Akdeniz Uygarlıkları Araştırmaları ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli olmak üzere 7 enstitümüz bulunmakta. Bu yıl enstitülerden 495 yüksek lisans, 69 doktora ve 4 sanatta yeterlilik olmak üzere 568 öğrencimizi başarıyla mezun ediyoruz. 5 yıl içinde ise bu sayının 11 bin 500'e çıkmasını arzuluyoruz."

Dünyanın hızla geliştiğini dile getiren Rektör Ünal, bu değişime uyum sağlamak ve küresel rekabette belirlenen hedeflere ulaşabilmek için araştırmacı insan kaynağının nicel ve nitel olarak artması, geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lisansüstü mezun sayısında özellikle doktoralı mezun sayısının artması gerektiğini vurgulayan Ünal, bu konuda özellikle Yükseköğretim Kurulunun önemli projeleri olduğunu belirtti.

Yüksek lisans öğrencilerine imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Ünal, şöyle konuştu:

"Her biriniz lisansüstü eğitiminizi başarıyla tamamlayıp mezun oluyorsunuz. Ülkemizin genç bilim insanı ve üstün nitelikli araştırmacı ihtiyacını karşılayacak olan sizlersiniz. Üniversitemizde en iyi eğitimi aldınız ama unutmayın ki eğitim ve araştırma hiç bitmeyen bir yolculuktur. Bu süreçte yılmadan yorulmadan çalışarak, ülkemize ve milletimize en üst düzeyde katkılar sunacağınıza inanıyor, hepinize yeni hayat yolculuğunuzda başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:17
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