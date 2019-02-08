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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi "sağlık turizmi"nde de iddialı

Dünyada kadavradan ilk rahim nakli yapılan, Türkiye'nin ilk yüz ve kol nakillerinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizmi için de çalışmalara başladı

08 Şubat 2019 Cuma 10:59
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi "sağlık turizmi"nde de iddialı

Dünyada kadavradan ilk rahim nakli yapılan, Türkiye'nin ilk yüz ve kol nakillerinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizminde de Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden birçok hastaya umut olmaya hazırlanıyor.

Yüz naklinden çift kol nakline, rahim naklinden böbrek, karaciğer, kalp, kornea nakline kadar dünyada en çeşitli nakillerin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, mevcut hastaların yanı sıra yabancı hastalara da şifa dağıtıyor.

Sağlık turizmiyle ilgili bir şirketle anlaşma yapan hastane, Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden birçok hastaya umut olmaya hazırlanıyor.

Yaşına dahi girmeyen bebeklerden yaşlılara kadar her türlü hasta grubuna nakil yapılabilen hastanede, hastanın ağrısının az, hastanede yatış süresinin kısaltılması için teknolojiye de önem veriliyor.

Robotlar yardımıyla organ nakillerinin başarılı bir şekilde yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, yeni anlaşma kapsamında farklı ülkelerden sağlık turizmi amaçlı getirilen hastalara da umut dağıtılacak.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de merkezlerinde 236 böbrek ve 56 karaciğer nakli yaparak, bir önceki yıla oranla yüzde 6 oranında artış sağladıklarını belirtti.

Nadir hastalıklı çocuklara da nakiller yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, "Düşünün ki bir hastalık grubu var, hayati boyunca hiç proteinle beslenememiş gruplar. Bunlara nakil yapılmazsa hayatlarının ileri aşamasında nörolojik problemi olacak çocuklar. Karaciğer nakli yapılınca bunların hepsi engelleniyor. İlk defa tavuk etini hastanemizde tadan ve bundan inanılmaz mutlu olan hastalarımız oldu." diye konuştu.

Çok küçük yaşlarda, düşük kilolu hastalara da nakiller yaptıklarını aktaran Aydınlı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin 37 yıldır organ nakli yapan bir kurum olduğunu hatırlattı.

- "Sağlık turizmi için biz hazırız"

Kurumun altyapısı ve bütün sisteminin organ nakline göre dizayn edildiğine değinen Aydınlı, "Çok başarılı ekibimiz var. İnanılmaz cihaz parkı altyapımız mevcut. Teknolojiyi ameliyatlarda çok yoğun kullanıyoruz. Canlı vericili nakillerde, organı kapalı ameliyat yöntemiyle robotla çıkarıyoruz." diye konuştu.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'da, sağlık turizmi için de çalışma yaptıklarına işaret eden Aydınlı, şunları söyledi:

"Milyonlarca turist ağırlayan bir şehir olarak, sağlık turizminde de farklılıklar olmaya başladı. Birçok ülkeyle sağlık turizmi yapan şirketle anlaşmalarımız oldu. Birçoğuyla da görüşmelerimiz devam ediyor. Dünyanın her tarafından, Arap ülkelerinden, kuzey Avrupa ülkelerinden getirecekleri hastalar var. Dünya üzerinde neredeyse en ucuz ama en kaliteli ve hukuk yönünden en garantili organ nakilleri Türkiye'de yapılıyor. Avrupa ve Amerika'ya göre kıyaslandığında fiyatlarda da çok ciddi farklar var. Dış ülkelerin bunu bir avantaj olarak kullanması gerektiğini düşünüyorum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak sağlık turizmi için biz hazırız. Bütün sistemlerimizi buna göre uyarlıyoruz. Gelecek bütün hastalarımızın organ nakli başta olmak üzere her türlü ameliyatlarını sağlıyacağız."

Sağlık turizmi anlamında özellikle Arap ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Avrupa'dan hasta beklediklerini bildiren Aydınlı, Türkiye'deki fiyat cazibesinin tüm dünyadaki insanları etkileyeceğini kaydetti.

Ameliyatın iyi yapıldığı kadar hukuki anlamda da onların desteklenmesinin önemli olduğunu anlatan Aydınlı, "Dünyada organ nakli yapılan birçok ülkede hukuki zemin net değil. Ama Türkiye'de bu konu çok sağlam ve net. Sağlık Bakanlığı'nın inanılmaz sistemleri var. Biz buna göre hareket ediyoruz." dedi.

 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:59
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  3. Bülent Aydınlı
  4. sağlık turizmi

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