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Akdeniz Üniversitesi, anaokullarına fidan dikiyor

Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Antalya Orman Fidan Müdürlüğü işbirliği ile yeni bir sürdürülebilir sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık projesi hayata geçirildi.

30 Nisan 2019 Salı 10:27
Akdeniz Üniversitesi, anaokullarına fidan dikiyor

Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Antalya Orman Fidan Müdürlüğü işbirliği ile yeni bir sürdürülebilir sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık projesi hayata geçirildi.


Antalya’da yer alan anaokullarına fidan dikimi yapılması ve çocuklara çevre ve doğa bilincinin kazandırılması amaçlanan “Fidanlar Anaokullarında Yeşeriyor” projesi kapsamında, etkinlikler ilk olarak Hamdullah Suphi Tanrıöver Anaokulu ve Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu’nda başladı.


Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda projenin yürütücüsü olan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar, yaklaşık 300 okul öncesi dönem çocuğunun katıldığı etkinliklerde çocuklara ilk olarak çevre ve doğa üzerine bilgiler aktardı. Ardından Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi öğrencilerinin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.


Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar; Küresel ısınma ile mücadelede en kolay uygulanacak yöntemin ağaçlandırma olduğunu, çevre ve doğa bilincinin ise küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirterek, “Çocuklara bir şey öğretmek yetişkinlere öğretmekten daha kolaydır. Çünkü onlar henüz kötü alışkanlıklar tarafından kuşatılmamıştır. İnsanın anayurdu çocukluğudur ve sağlıklı, bilinçli bir neslin tohumları okul öncesi dönemde atılmaktadır.” diye konuştu.


Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kubilay Pınar ise, “Antalya’da 74’ü resmi, 72’si özel 146 anaokulu olduğunu, bu okullarda ise 54.000 civarında okul öncesi dönem çocuğunun öğrenim gördüğünü ifade etti. Projeye dahil olmak isteyen anaokullarının Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bağlantıya geçebileceğini belirten Dr. Kubilay Pınar: “Mümkün olabildiğince çok anaokuluna ulaşmak ve gereksinimi olan okullar ile birlikte etkinliklerimize devam etmek istiyoruz.” dedi.


Dr. Kubilay Pınar, projenin bir sonraki etkinliğinin 10 Mayıs 2019 tarihinde 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübünde, akademisyen ve üniversite öğrencisi gençlerin katılımıyla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 10:27
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