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Akdeniz Üniversitesi Anadolu erenlerini araştıracak

Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:53
Akdeniz Üniversitesi Anadolu erenlerini araştıracak

Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezde Anadolu erenlerinin öğretilerindeki ana temalar, öğretilerin günümüz insanının bireysel ve sosyal hayatındaki yeri ve insanın ’anlam arayışı’na katkısını araştırılacak.


Türk-İslâm kültürünün ve tasavvufun ana konularını tespit ederek üzerinde ilmi çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Öztürk, merkezin amaçları ve faaliyet alanları hakkında açıklamalarda bulundu.


Yapacakları çalışmalarla İslâm Tarihi içerisinde ortaya çıkan ve gelişen tasavvuf metafiziğinin öncelikli konularından olan insan-evren-Allah ilişkisini ilmi objektiflik içinde temel kaynaklara dayalı olarak ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Öztürk, "Türk İslâm tasavvufunu hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasi sebepleri inceleyerek Ahmed-i Yesevî’den bu yana Türk-İslâm kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan mutasavvıfları tanıtmak, eserlerini ve fikirlerini ortaya çıkarmak ve yeni nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.


Öztürk, Ahmed-i Yesevî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî ve diğer Anadolu erenleri ile özellikle Antalya yöresinde yaşayan Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Vâhib-i Ümmî, Eroğlu Nûri, Sinân-ı Ümmî, Niyâzî-i Mısrî, Antalya Mevlevîhânesi postnişinleri, Şeyh Sinan, Şeyh Şücâeddin, Cemâleddîn-i Seydî gibi mutasavvıf düşünürlerin öğretilerindeki ana temaları, bu öğretilerin günümüz insanının bireysel ve sosyal hayatındaki yeri ve insanın “anlam arayışı”na katkısını araştırmak istediklerini dile getirdi. Gerektiğinde başka resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine giderek merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili çalıştay, panel, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenleyeceklerini söyleyen Öztürk, alana özgü akademik yayınlar kazandıracaklarını ifade etti.


Şeyda Öztürk, Türk-İslâm tasavvuf tarihinde yer alan mutasavvıfların kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı lonca ve ahilik esnaf teşkilatları, Antalya yöresinde yaşayan Ahî Yusuf, Ahî Kızı gibi ahî büyükleri, vakıf müesseseleri, medreseler ve Antalya Mevlevîhânesi gibi Türk-İslâm coğrafyasına damgasını vuran kurum ve kuruluşların yapısını da incelemek istediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:53
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