0553 313 94 23

Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı

Samsun'da meyve vadisinde yılda ortalama 2 bin tonun üzerinde üretilen şeftali, armut, elma, kiraz, çilek ve vişneye büyük zarar veren Akdeniz sineği ile mücadele etmek amacıyla üreticilere, "cezbedici koku" olarak adlandırılan 2 bin 500 biyoteknik mücadele tuzağı dağıtıldı- Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay: - "Geçen yıl hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için Akdeniz sineği yaklaşık bin ton meyveye zarar verdi. Bunun piyasa değeri yaklaşık 3 milyon liradır"- "Biyoteknik tuzak, içindeki cezbedici koku ile sineği içine çekiyor ve kutunun içine giren sinek bir daha dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla meyveye ilaç uygulamadan temiz şekilde zararlıyla mücadele etmiş oluyoruz"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:20
Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun'da meyve vadisinde yılda ortalama 2 bin tonun üzerinde üretilen şeftali, armut, elma, kiraz, çilek ve vişneye büyük zarar veren Akdeniz sineğine karşı "cezbedici koku" olarak adlandırılan biyoteknik mücadele tuzağı ile önlem alınacak.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlkadım ilçesindeki meyve vadisinde her yıl 2 bin tonun üzerinde üretilen şeftali, armut, elma, kiraz, çilek ve vişneye büyük zarar veren Akdeniz sineği ile mücadele etmek için üreticilere, "cezbedici koku" olarak adlandırılan Akdeniz Meyve Sineği Biyoteknik Mücadele Tuzağı'nı ücretsiz dağıtıyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, AA muhabirine, meyve vadisinde yoğunlukla şeftali, armut ve elma üretimi yapıldığını söyledi.

Nemli yerlerde meyve üretiminin Akdeniz sineği yüzünden oldukça zor olduğuna dikkati çeken Ay, "Geçen yıl hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için Akdeniz sineği yaklaşık bin ton meyveye zarar verdi. Bunun piyasa değeri yaklaşık 3 milyon liradır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biyoteknik mücadeleye önem veriyoruz. Bu anlamda tamamen bakanlık bütçesinden insan sağlığına zarar vermeyen biyoteknik tuzaklar aldık. Akdeniz sineğinin kuluçka dönemi bitti ve çıkış yapmaya başladı. 650 dekar alanda üretim yapan 100 çiftçimize bu tuzakları dağıttık." dedi.

Tuzağın, ilaçlama maliyetlerini de düşürdüğünü vurgulayan Ay, "Biyoteknik tuzak, içindeki cezbedici koku ile sineği içine çekiyor ve kutunun içine giren sinek bir daha dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla meyveye ilaç uygulamadan temiz şekilde zararlıyla mücadele etmiş oluyoruz. Akdeniz sineği, meyve ihracatımızın da önünü kesiyordu, bu sayede rahat şekilde ihracat da yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Biyoteknik mücadelede yüzde 97 oranında başarılı sonuç aldık"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Meyve Zararlıları Birim Sorumlusu Ercan Karaduman da geçen yıl biyoteknik mücadelenin deneme çalışmalarını yürüttüklerini ve başarılı sonuç aldıklarını dile getirdi.

Doğaya ve canlılara herhangi bir zarar vermeden ilaçsız şekilde sinekle mücadele etmek için çalıştıklarını aktaran Karaduman, "İhracatta büyük sorun olan Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadelede yüzde 97 oranında başarılı sonuç aldık. Bu başarılı sonucun ardından biyoteknik mücadele için 2 bin 500 tuzak dağıttık." diye konuştu.

Meyve üreticisi Abbas Yaşar ise yılda ortalama 10 ton şeftali ile 6 ton elma ve armut ürettiğini belirterek, "Akdeniz sineği ile ilaç kullanmadan mücadele etmek bizim için çok önemliydi. Çünkü ilaç kalıntısı meyvenin fiyatını düşürürken ihracatın da önüne geçiyor. Biyoteknik mücadele tuzağını geçen yıl bahçemde deneme amaçlı kullandım ve başarı sağladım. Bu sene tuzak sayısını artırdık, meyve zayiatımız büyük oranda düştü." değerlendirmesinde bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:20
  1. Biyoteknik tuzak
  2. meyve
  3. meyve vadisi
  4. Samsun
  5. Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstiklal Marşı'nı okuyamadılar! "Benim için utanç kaynağı"
    1. İstiklal Marşı'nı okuyamadılar! "Benim..
    2. FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı..
    3. Göztepe’ye bir Portekizli daha
    4. Anne hayatını kaybetti, kızının ise..
    5. Şampiyonların kupaları Başkan Akın’dan
    6. Üzeyir Çalı, Erzincanspor Kulüp..
    7. Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin..
    8. Seydişehir’de sivil giyimli trafik..
    9. "Mevsimlik işçilerin sigortası..
    10. ABB Sözcüsü Oğuz: “Projede..
    11. "Keşke ben de Ömer Halisdemir..
    12. Kayseri itfaiyesinde şüpheli paket..
    13. Beşiktaş’ta Tevfik Yamantürk yeniden..
    14. Balçova, kupaları topladı
    15. İş dünyasından "15 Temmuz" mesajı
    16. Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
    17. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    18. Tayland’da düşen uçağın enkazı..
    19. Vali Deniz’den Kula’nın turizm..
    20. Şırnak'taki terör saldırısına 9 gözaltı
    21. Havuzun antrenörsüz madalya avcısı
    22. Beymen Club Fotoğraf Yarışması
    23. Hong Kong'da protestolar devam ediyor
    24. "Daha hırslı ve daha olumlu futbol..
    25. Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet..
    26. Türk hekimler Merkel'in sağlık..
    27. MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    28. Manisa’daki baraj gölü ve göletlere..
    29. Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği..
    30. S-400 mü Patriot mu daha güçlü?
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!