AKDENİZ-PA heyetinden Suriyelilere ziyaret Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk ve yabancı milletvekillerinden oluşan heyet, Nizip Konteyner Kenti'ni gezdi

GAZİANTEP (AA) - Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk ve yabancı milletvekillerinden oluşan heyet, Gaziantep'te Nizip Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Nizip ilçesindeki konteyner kentte gelen heyet, burada Kaymakamı Kemal Şahin tarafından karşılandı. İlk olarak konteyner kentteki idari binada verilen brifinge katılan heyet, burada Suriyeli misafirlere yönelik verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Kaymakam Şahin öncülüğünde kampta bir dizi ziyaret gerçekleştiren milletvekilleri, okul ve sosyal tesisleri gezerek Suriyeli öğrencilere yönelik yaz kurslarını inceledi. Son olarak ziyaret ettikleri ailelerin sorunlarını dinleyen heyet üyeleri, Suriyelilere verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

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