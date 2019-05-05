Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı Osmaniye'de yapılan organizasyona 20 araç katıldı

OSMANİYE (AA) - Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı, Osmaniye’de yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off-Road Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Karaçay Vadisi'nde oluşturulan özel parkurda gerçekleştirildi.

Çeşitli illerden 20 aracın katıldığı organizasyonda, sporcular yaklaşık 5 kilometrelik 4 turluk etapta çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda zamana karşı kıyasıya mücadele etti.

Bazı araçların arızalandığı yarışlarda, motokroscular özel gösteri sundu.

Küçük kazaların da meydana geldiği yarışmalar sonunda, S1 kategorisinde Kahramanmaraş'tan Mehmet Baki Arpasatan ve Muhammet Emin Başer, S2'de Tarsus'tan Murat Akkaya ve Murat Atıl Güleryüz, S3'te Adana'dan Salih Ünsal ve Çağatayhan Arıtı, S4'de Kilis'ten Erkan Karakaş ve Hakan Yiğit, genel klasmanda Tarsus'tan Murat Akkaya birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.





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