Akdeniz için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Akdeniz bölgesinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, ilin doğu kesimlerinde (Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ve Alanya) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.