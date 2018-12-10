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Akdeniz için yağış uyarısı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:06
Akdeniz için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Akdeniz bölgesinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, ilin doğu kesimlerinde (Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ve Alanya) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:06
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. yağış uyarısı

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