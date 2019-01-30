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Akdeniz günde 6 düzensiz göçmene mezar oldu

Geçen yıl günde ortalama 6 düzensiz göçmenin Akdeniz'den Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirdiği bildirildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:28
Akdeniz günde 6 düzensiz göçmene mezar oldu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2018 yılında günde ortalama 6 düzensiz göçmenin Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini bildirdi.

BMMYK'nin "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımlanan raporunda Akdeniz'in düzensiz göçmenler için dünyanın en ölümcül rotası olduğu belirtildi.

Raporda, 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 139 bin 300 olduğu, bunun son 5 yılın en düşüğü olduğu kaydedildi.

Geçişlerdeki düşüşe rağmen geçen yıl Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Raporda, düzensiz göçmenlerin rotalarındaki önemli değişiklikler de ortaya konuldu.

İspanya, düzensiz göçmenler için ilk defa Avrupa'ya ana giriş kapısı oldu. 2018'de bu ülkeye 8 bin kişi kara yoluyla, 54 bin 800 düzensiz göçmen de deniz yoluyla ulaştı.

İtalya'ya gelenlerin sayısı da bir önceki yıla göre 5 kat azalarak 23 bin 400'e indi. Bunda İtalya'daki yeni hükümetin aldığı sert tedbirlerin etkili olduğu belirtiliyor.

Yunanistan'a ise bir öncekine benzer şekilde 32 bin 500 düzensiz göçmen ayak bastı. 2017'de Yunanistan'a 30 bin kişi ulaşmıştı.

- Grandi'den bölgesel iş birliği çağrısı

Raporda, düzensiz göçmenlerin yolculukları boyunca cinsel taciz ve tecavüz, kaçırılma tehdidi ve fidye tehditleriyle karşılaştığına işaret edilerek, hükümetlere kaçakçılara karşı daha etkin mücadele çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizde hayat kurtarmak bir seçim değildir, bir politika meselesi değildir, asırlık bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Grandi, Akdeniz'de daha fazla trajedinin önüne geçilmesi için uzun vadeli yaklaşımla bölgesel iş birliğine gidilmesi teklifinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 07:28
  1. Akdeniz
  2. BM
  3. düzensiz göçmen
  4. Umutsuz yolculuklar

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