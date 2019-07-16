Akdeniz Belediyesi’nin kursiyer kadınları Mut Yerköprü Şelalesini gezdi

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde farklı mahallelerde yaşayan ve belediyeye bağlı mahalle evlerinde mesleki ve beceri kursları alan 300 kadın, Akdeniz Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle Mut Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı’nı gezdi.

Akdeniz Belediye Başkan Muhammet Mustafa Gültak’ın, belediyenin mahalle evlerinde düzenlenen mesleki ve beceri edindirme kurslarına katılan kadınlara söz verdiği geziler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Tarsus’un tarihi ve turistik mekanlarını gezen 300 kadın kursiyer, bu kez de Mut Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı’nı gezdi.

Başkan Gültak’ın talimatıyla “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Akdeniz İlçesinde Çocuk ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu İçin Mekansal Düzenlemelerin Yapılması Projesi” kapsamında gerçekleşen etkinlikte kadınlar, servis araçlarıyla Mut’a gitti. Hayatlarında ilk defa Mut’u gören ve böylesi güzel ve renkli bir geziye katılan kadınlar, eğlenceli saatler yaşadılar. Hep birlikte hatıra fotoğrafları çektiren ve gönüllerince eğlenen kadınlar, ziyaret ettikleri yerlere hayran kaldıklarını ifade ederek, hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir gün yaşadıklarını dile getirdiler. Yıllardır Mersin’de yaşamalarına rağmen kentin tarihi, turistik güzelliklerini ilk kez görme imkanı bulduklarını belirten kadınlar, çok mutlu olduklarını söyleyerek, Başkan Gültak’a teşekkür ettiler.

Akdeniz Belediyesi Mahalle Evleri’nde mesleki ve beceri eğitimleri alan kursiyer kadınlar; Tarsus ve Mut’un ardından 20 Temmuz’da Aydıncık Aynalı Göl, 3 Ağustos’ta Kapadokya ve24 Ağustos’ta Gaziantep’i gezecekler.