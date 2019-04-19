0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Akdeniz Belediyesi’nden personele iş güvenliği eğitimi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, belediyenin farklı birimlerinde göreve başlayan personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi düzenledi.

19 Nisan 2019 Cuma 15:27
Akdeniz Belediyesi’nden personele iş güvenliği eğitimi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, belediyenin farklı birimlerinde göreve başlayan personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi düzenledi.


Belediye konferans salonunda düzenlenen ve birim müdürlerinin de katıldığı eğitimde, İş Güvenliği Uzmanı Tuğrul Kar, iş kazalarının nedenleri, kazaları önleme ve korunma yolları hakkında sunum yaptı. İş sağlığı ve iş güvenliği genel kurallarının ve güvenlik kültürünün toplumda küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini belirten Kar, toplumun bu konuda halen geride olduğunu, ülke olarak güvenlik kültürünü hayatımıza entegre edemediğimizi anlattı. İlkyardım konusuna da değinen Kar, bu konuda yetkili ve bilgili olmayan kişilerin kesinlikle hasta veya kazazedeye müdahalede bulunmaması gerektiği; yanlış müdahalenin, kişinin sakat kalmasına ve hatta ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu.



“Dünyada her yıl 2 milyondan fazla insan iş kazalarında yaşamını yitiriyor”


İnsanın en temel hakkının “yaşam hakkı” olduğunun altını çizen Kar, bu hakkın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3’üncü maddesinde de hüküm altına alındığını vurguladı. Kar; iş kazalarının, işe adapte olunamaması nedeniyle özellikle vardiyanın ilk saatlerinde artış gösterdiğini; hava sıcaklıklarından dolayı da yaz aylarında iş kazalarının daha sık görüldüğünü ifade etti. Kar, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) yaptığı araştırmaya göre, dünyada her yıl 2 milyonu aşkın insanın iş kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi.


İş kazalarının çevresel ve kişiye bağlı faktörler ile eğitim yetersizliğinden kaynaklı yaşandığını dile getiren Kar, iş kazalarının yüzde 98’inin insan kaynaklı nedenlerden meydana geldiğine; kazaların yüzde 78’inin emniyetsiz çalışmadan, yüzde 20’sinin emniyetsiz durumlardan, yüzde 2’sinin de doğal sebeplerden kaynaklandığına işaret etti.


Kar, eğitimin sonunda katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:27
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    2. Azerbaycanlı tiyatro topluluğu..
    3. Türk ve Suriyeli çocuklar Kızılay..
    4. GÜNCELLEME - İran sınırında 3 erkek..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. TCMB döviz kurları
    7. Fransa, "Libya sınırında yakalanan..
    8. FETÖ'nün Belçika'daki sorumlusuna dava
    9. AK Parti'den Rabia Naz talebi!
    10. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    11. Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019
    12. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan..
    13. Köpeklerin ardından şimdi de ölü..
    14. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    15. ZAHA görücüye çıkıyor! Hem denizde hem..
    16. Bakan Selçuk'tan kanseri yenen..
    17. "Duyum ötesi tespitlerimiz var"
    18. Anketçilere sinirlendi: Penguenlere...
    19. İran’dan uyuşturucu getiren şahıs..
    20. İzmir'de ölü 4 kedi bulundu
    21. 2 bin 547 Uzman Erbaş yemin etti
    22. Bor sektöründe sessiz yükseliş!..
    23. Uludağ'ın ziyaretçilerine baharda kar..
    24. Ankara Büyükşehir Belediyesinde sosyal..
    25. "Kazım Karabekir, 101 yıl önce bu..
    26. Binali Yıldırım'dan, seçim açıklaması
    27. Vali Akbıyık’tan Berat Kandili mesajı
    28. Bozkurt’ta sosyal tesis ve pazaryeri..
    29. Özel öğrencilerden özel sergi
    30. Kilis’te son 60 yılın yağış rekoru
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...