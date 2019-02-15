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Akdeniz Belediyesi, vatandaşa bez torba dağıttı

Akdeniz Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik olarak başlattığı projeye destek vermek amacıyla ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz bez alışveriş torbası dağıttı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:14
Akdeniz Belediyesi, vatandaşa bez torba dağıttı

Akdeniz Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik olarak başlattığı projeye destek vermek amacıyla ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz bez alışveriş torbası dağıttı. Farklı günlerde kurulan alışveriş pazarlarında toplam 2 bin adet bez torba dağıtılacak.


Akdeniz Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, Üçocak Mahallesi ve Yeni Mahalle arasında kurulan perşembe pazarında alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara bez torba dağıttı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri eliyle yapılan dağıtıma büyük ilgi gösterdi. Ücretsiz dağıtılan bez alışveriş torbalarından alan ilçe sakinleri, çevreye gösterilen duyarlılık ve projeye verilen destekten dolayı teşekkür ettiler.


Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir ülke miras bırakılması anlamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı projenin önemine dikkat çekti. Sıfır Atık projesi kapsamında, naylon poşet kullanımını en aza düşürmeyi hedefleyen uygulamayı desteklediklerini belirten Pamuk, “Belediye olarak bizler de binlerce yıl bozulmadan doğada kalan çevre düşmanı poşet ve plastiklerle mücadele etmeye devam edeceğiz. İlçemizde kurulan alışveriş pazarlarında toplam 2 bin adet bez alışveriş torbası dağıtacağız. Vatandaşlarımızı hem bez torbaya alıştırmak hem de çevre ve ekonomiye katkı olması hedefiyle ilçe sınırlarında kurulan alışveriş pazarlarında dağıtımımız sürecek. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun etti. Doğa ve çevre ile ilgili toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilerleyen günlerde de etkinlik ve çalışmalarımız olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:14
  1. doğa

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