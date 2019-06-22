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Akdeniz Belediyesi mahalle evlerinde yaz kursları başladı

Akdeniz Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte mahalle evlerinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz kurslar açtı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:45
Akdeniz Belediyesi mahalle evlerinde yaz kursları başladı

Akdeniz Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte mahalle evlerinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz kurslar açtı. Bu çerçevede, uygulamalı tiyatro-drama ve halk oyunları kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.


Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Adanalıoğlu, Karacailyas, Çay ve Çilek Mahalle Evleri’nde uygulamalı tiyatro-drama ve halk oyunları kursları açıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu merkezlerde, yıldızlar kategorisinde ortaokul öğrencilerine yönelik halk oyunları; 14 yaş ve üzeri öğrenciler ile tiyatro sanatına ilgi duyan vatandaşlara, eğitmenlerce uygulamalı tiyatro ve drama kursları verilecek.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaz tatilini daha iyi değerlendirebilmeleri için ailelere, çocuklarını kurslara kaydettirmeye çağırdı. Akdeniz Mahalle ve Kültür Evleri’nin adeta birer eğitim-öğretim merkezi gibi vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Gültak, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi sokağın risklerinden korumak ve onları her türlü tehlikeden uzak tutmak amacıyla kültürel ve sosyal projelere büyük önem veriyoruz. Geleceğimizi korumak istiyorsak öncelikle çocuklarımızı her türlü riskten uzak tutmalıyız. Bunun en etkili yolu da onların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle buluşmalarını sağlamaktır. Bu açıdan, sadece çocuklarımızı değil, her yaştan insanımızı mahalle evlerimizde verdiğimiz kurslara, mesleki ve beceri eğitimlerine katılmaya davet ediyorum” dedi.


Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nce verilen ücretsiz uygulamalı tiyatro-drama ve halk oyunları kurslarına çocuklarını kaydettirmek isteyen velilerin, kursun verildiği mahalle evine çocuklarının kimliğiyle başvuru yapmalarının yeterli olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:45
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