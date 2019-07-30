Akdeniz Belediyesi, Güneş Mahallesi pazar sokağını yeniledi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, seçim öncesi verdiği sözü yerine getirdi ve Güneş Mahallesinin pazar sokağı alt ve üstyapısıyla tamamen yenilendi. Sokakta incelemelerde bulunan Gültak, “Söz verdik, sözümüzde durduk” dedi.

Başkan Gültak’ın, göreve gelir gelmez verdiği talimatla Güneş Mahallesi pazar sokağı, kaldırımlar ve pazara çıkan ara sokaklarda, fen işleri ekiplerinin yaptığı yenileme ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Gültak, pazar sokağında, fen işleri ekiplerince gerçekleşen iyileştirme çalışmalarını yerinde denetledi. İncelemelerinde Başkan Gültak’a, başkan yardımcıları, Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi ve birim müdürleri de eşlik etti. Mahalleyi ziyaretinde vatandaşlarla da sohbet eden Gültak, ikram edilen çayları içti. Mahalle sakinleri, mahalleye sunduğu hizmetler nedeniyle Gültak’a teşekkür etti.

Pazar sokağında başlatılan iyileştirme projesinin son etabı olan asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Gültak, sokağa dökülen asfaltın yüksekliğini kendi elleriyle ölçtü. Altyapı çalışmalarının ardından karo kaldırım çalışmaları tamamlanan sokağın asfalt dökümünde kot farklarının ayrı ayrı ölçülerek hesaplandığını belirten Gültak, böylelikle sokakta yağmur suyu birikiminin önlenmiş olacağını vurguladı.

“Söz verdim, sözümde durdum”

Seçimler öncesi, yağmurlu bir cuma gününde Güneş Mahallesini ziyaret ettiğini ve pazar sokağına uğradığını anlatan Gültak, “O gün bu sokakta 25-30 santim yüksekliğinde su birikintileri vardı. Sokak adeta göle dönmüştü. Yola tahtalar atılmış, pazara gelen kadınlar da o tahtaların üzerinden atlayıp yürümeye, alışverişlerini yapmaya çalışıyorlardı. Kadınların o halini görünce çok üzüldüm;

‘Bu duruma yeter deyin, çünkü bu sizin kaderiniz değil’ dedim. Seçilip göreve gelirsem, ilk işlerimden biri, Güneş Mahallesi cuma pazarı sokağını komple elden geçireceğimin sözünü verdim. Allah’a hamd olsun sözümde durdum. Ben görevde olduğum sürece de hiçbir mahallemiz, hiçbir insanımız ayrıştırılmayacak, ötekileştirilmeyecek. İşte görüyorsunuz; herkes konuşur, Mustafa Gültak yapar” diye konuştu.

“Geçmişte ihmal edilen mahallelerimizin makus talihini değiştireceğiz”

Sadece pazarın kurulduğu sokağın değil, pazara çıkan ara sokakların da asfaltlama çalışmalarını tamamen bitirdiklerini kaydeden Gültak, öncesinde de MESKİ’nin, sokağın altyapısını yenilediğini ifade etti. Başkan Gültak, “Artık burada su birikintileri olmayacak. İnsanlarımız, özellikle de kadınlar, çok rahat bir şekilde pazar alışverişlerini yapabilecekler. TEDAŞ ile de görüştüm, sokağın aydınlatması yenilenecek ve sokak ışıl ışıl olacak. Güneş Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun” dedi.

Akdeniz’in tüm mahallelerine kesintisiz hizmet verileceğini kaydeden Gültak, “Bana oy vermiş veya vermemiş olsun; Akdeniz ilçe sınırlarında yaşayan herkese hizmet vereceğim. Güneş ve geçmişte ihmal edilen tüm mahallelerimizin makus talihini değiştireceğim. Mahalle sakinlerine saygılarımı sunuyorum. Başkan yardımcılarıma, müdürlerime ve personel arkadaşlarıma da emekleri ve bu güzel çalışmayı ortaya çıkardıkları için de ayrıca çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak’a teşekkür eden Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi ise “Bu çalışmadan önce mahallemizin bel kemiği olan pazar sokağımızda ve diğer sokaklarımızda su ve çamurdan geçemiyorduk. Binlerce insanımız mağdur oluyordu. Ama başkanımızın sayesinde başlayan çalışmalarla cuma pazarı sokağımız ve pazara çıkan ara yollarımız pırıl pırıl bir hale geldi. Bu güzelliği sağlayan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.