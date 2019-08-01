0553 313 94 23

Akdeniz Belediyeler Birliğinden, ’Birlikten kuvvet doğar’ mesajı

Akdeniz Belediyeler Birliğinin (AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:19
Akdeniz Belediyeler Birliğinden, ’Birlikten kuvvet doğar’ mesajı

Akdeniz Belediyeler Birliğinin (AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi. 31 Mart seçimlerinin ardından geçen haziranda yapılan olağan meclis toplantısında AKBB Başkanlığı’na bu dönemde de seçilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Isparta’da bulunan belediye başkanları ile birlikte Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda birliğin siyaset üstü bir birliktelik, amaç, gaye ve çaba neticesinde kuvvet oluşturacağına vurgu yapıldı.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşen buluşmada önümüzdeki 5 yıllık hizmet süreci, birliğin çalışmaları ve işbirliği konuları ele alındı.


Toplantıda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Batı Akdeniz’in 3 ilinden birisinin Isparta olduğuna değinerek, BAKA başta olmak üzere Isparta, Burdur, Antalya’nın birlikte çalışan 3 il olduğunu söyledi. Akdeniz Belediyeler Birliği olduğu sürece Akdeniz’in tümüyle beraber işbirliği içerisinde birçok çalışmaya imza atılacağını kaydetti. Başdeğirmen, “Buradaki amaç şehirlerarasındaki gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılabilmesi ve eşit şekilde tüm illeri büyütebilmek. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman daha güçlü ve daha ileriye gidebilme imkanına sahibiz” derken, Isparta ile ilgili bilgiler verdi.


Başdeğirmen: “Isparta’nın turizm anlamında altın yıllarını başlattığı bir dönemdeyiz”


Isparta’nın gelişmekte olan bir şehir olduğunu ve Isparta belediyelerinin ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, AKBB Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Türkiye Belediyeler Birliğinde encümen üyesi olduğunu ve dolayısıyla bir köprü vazifesi de gördüğünü dile getirdi. Başdeğirmen, “Isparta’nın turizm anlamında altın yıllarını başlattığı bir dönemdeyiz” diyerek kentin sosyal, kültürel ve turizm değerleri ile ilgili konuştu. Isparta’nın tanıtımı ve bilinirliliğinin artması noktasında AKBB’nin destek vereceğini umut ettiğini dile getiren Başdeğirmen, “Sizlerle burada nereye yürünmesi gerekiyorsa sayın başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle gereken çalışmaları yapacağız. İşbirliğini devam ettirdiğimiz sürece güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Şimdiden şehrimize, bölgemize yapacağı katkılardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.


Tütüncü: “Burası siyasi çekişmelerin çok üstünde bir olma beraber olma yeri”


AKBB Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yeni dönemin ilk bölge toplantısını Isparta’da yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yeni dönemin herkese hayırlı olması dileğinde bulunan Tütüncü, birliğin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Tütüncü, “Belediyeler Birliği adından da anlaşılacağı üzere bir olma beraber olma yeri.Buralar günlük siyasi çekişmelerin çok üstünde bulunan birlik ruhunu geliştirmeye yönelik çalışması gereken kurumlar. Önemli olan bir masanın etrafında toplanabilmek, müşterek sorunlara çareler arayabilmek belediyelerimize daha iyi hizmet yapabilecekleri bir vasatı oluşturabilmek ama bununla birlikte en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de çeşitli formlar, türler halinde karşımıza çıkan tecrübe paylaşımları. Bunu tamamlayan en önemli hususlardan birisi de eğitim çalışmaları. Bunun için bu dönemde bunları gerçekleştirmek için tüm gayretlerimizi göstereceğiz” dedi.


Tütüncü: “Akdeniz Belediyeler Birliği’nin kapısından içeri siyaset girmez”


Yapılan bölge toplantılarının öneminde bahseden AKBB Başkanı Hakan Tütüncü, birlik ruhunun güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Belediyelerin ortak problemlerini gün yüzüne çıkarabileceğimiz yer bu çatı altıdır. Belediyeler birliğimiz belediyelerimizin ortak müşterek sorunlarının çözümü konusunda önemli bir misyon üstlenen bir kliktir. Birlik beraberlik içerisinde bölgelerimizdeki yerel yönetim kalitesini arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikteyiz ve beraberiz. Akdeniz Belediyeler Birliğinin kapısından içeri siyaset girmez, siyasi yaklaşım, siyasi bir anlayış bugüne kadar Akdeniz Belediyeler Birliğinde asla kabul etmediğimiz bir husustur. Adından da anlaşıldığı şekilde burası bir birliktir. Gönüller bir olmalı, zihinler bir olmalı, dimağlar bir olmalı, amaçlar, gayretler, çabalar bir olmalı. Bütün bunların neticesinde de birlikten kuvvet doğar prensibinin hakim olduğu, bunun en güzel şekilde yaşandığı bir ortamı kendimize, belediyelerimize sağlamak önemli olacak” görüşlerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:19
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman
    1. Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman
    2. Erzincan protokolü ilçelerde..
    3. “Vali, kaymakam, hakim, savcı..
    4. Tarihi Arasta yeniden canlanıyor
    5. Rektör Çapak, “Çok iyi yerdeyiz,..
    6. Tyler Boyd: "Beşiktaş benim için büyük..
    7. "Mağaza açılışları istihdamı büyüttü"
    8. ATO Başkanı Baran: “Faiz indiriminde..
    9. ABD ile Taliban arasında anlaşma..
    10. Bu kurbanlıklar ahırda değil, doğada..
    11. Gözler Beştepe'de! Kritik toplantı..
    12. Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ABD..
    13. Kadın girişimciler Dr. Faruk Özlü ile..
    14. 17 vatandaşın engelini kaldırdılar
    15. Caretta Caretta alanında drift atan..
    16. Didim Barış Şenlikleri’nin ön..
    17. Gazze’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    18. ABD-Meksika sınırında son bir yılda..
    19. Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens..
    20. Elma sirkesi içmenin 5 faydası
    21. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    22. İstanbul’dan getirilen uyuşturucuyu..
    23. Ameliyatla vücuda 3 aylığına takılıp..
    24. Fonseca'dan Dzeko açıklaması
    25. Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı fiyat..
    26. Yakalanan "gri" kategorideki terörist..
    27. Manisa’da zabıta ekiplerinden örnek..
    28. Suriyeli kasap, elini kıyma makinesine..
    29. Bulduğu parayı sahibine veren..
    30. Borsa ilk yarıda düştü
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'