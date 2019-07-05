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Akdeniz Belediye Meclisi’nin ikinci birleşimi de Çilek Mahallesinde yapıldı

Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısının ikinci birleşimi de yine Çilek Mahalle Evi’nde yapıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:55
Akdeniz Belediye Meclisi’nin ikinci birleşimi de Çilek Mahallesinde yapıldı

Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısının ikinci birleşimi de yine Çilek Mahalle Evi’nde yapıldı. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın, mazereti nedeniyle katılamadığı toplantıyı, Meclis Başkanvekili Ali Tanrıverdi yönetti. Toplantıya Çilek Mahallesi sakinleri bu kez de yoğun ilgi gösterdi.


Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, Akdeniz Belediyesi Personel Limitet Şirketi olarak kurulan Akdeniz Belediye Şirketi’nin Anonim Şirket olarak tür değişikliğine gidilmesi ile ilgili Plan-Bütçe ile Hukuk ve Toplumsal Adalet Komisyonlarının raporu, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.


Gündemin 4’üncü maddesinde ise Opet Petrolcülük A.Ş. tarafından yapımı planlanan, “Deniziçi Boru Hattı, Dolfen ve Platformu” ile ilgili imar planı teklifini içeren ve oy birliğiyle ret bildirilen komisyon raporu görüşüldü. Meclis üyeleri de imar planı teklifini içeren bu konunun reddine oy birliğiyle karar verdi.Komisyonlara havale edilen diğer imar değişikliği tekliflerine ilişkin maddeler de komisyonlardan geldiği şekliyle karara bağlandı.



Meclis üyelerinden Çilek Mahallesi sakinlerine teşekkür


Temenni ve öneriler bölümünde söz alan meclis üyeleri, misafirperverlikleri dolayısıyla Çilek Mahallesi halkına teşekkür ettiler. Meclis toplantılarının, Akdeniz ve Mersin adına çok verimli ve etkili geçtiğini kaydeden ve amaçlarının tüm Mersin’e hizmet etmek olduğunun altını çizen meclis üyeleri, temennilerinin, aynı birlik ve beraberliğin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de yaşanması olduğunu dile getirdiler.


Meclis toplantısının sona ermesinin ardından söz alan Çilek Mahallesi sakinleri, Akdeniz Belediye Meclis Toplantısı’nın mahallelerinde yapılmasını çok anlamlı ve önemli bulduklarını ifade ederek, Başkan Mustafa Gültak ve meclis üyelerine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:55
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