0553 313 94 23

Akdamar Adası'nda çok dilli konser

Van Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen konserde 20 dilde şarkılar seslendirildi

28 Haziran 2019 Cuma 22:05
Akdamar Adası'nda çok dilli konser

VAN (AA) - Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından "Urartu'dan Avrupa'ya Melodiler" temasıyla çok dilli konser organize edildi.

Akdamar Kilisesi önündeki konserde, Anka Müzik Topluluğu, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İspanyolca, İngilizce, Yunanca, İbranice, Latince ve Ermenice başta olmak üzere 20 dilde şarkılar seslendirdi.

Gevaş ilçesindeki iskeleden teknelerle adaya taşınan yüzlerce kişi, tarihi kilise önünde farklı dillerde şarkılar dinlemenin keyfini yaşadı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, kentte uzun yıllardır AB ile ilişkiler çerçevesinde çeşitli projeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Van'ın tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirten Bilmez, "Kentimize ve bölgemize türküler, halaylar, dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörü yakışır. Bu akşamki konserin de bu anlayışa hizmet edeceğine inanıyorum. Konserin birliğimize, beraberliğimize ve dostluğumuza vesile olmasını diliyorum." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Van'ın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu etkinlikte kültür birlikteliğine dahil olduğunu dile getiren Berger, "Bizi birleştiren şey kültür ve müziktir. Umuyorum bu akşamki gibi birçok etkinliğimiz daha olacak. AB Bilgi Merkezleri, Avrupa Birliği'ne, Türkiye'ye, birlikteliğin ne anlama geldiğini gösteriyor." diye konuştu.

Van TSO Başkanı Necdet Takva da konsere gelen davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Berger ve davetliler halay çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:05
  1. AB Büyükelçisi Christian Berger
  2. Akdamar adası
  3. konser
  4. Vali Mehmet Emin Bilmez
  5. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Avrupa Oyunları
    1. 2019 Avrupa Oyunları
    2. Kastamonu'da KKKA şüphesiyle ölüm
    3. Gölkaypak’ta çevre temizliği..
    4. Savaş Lordları filminin konusu ne?..
    5. THY’de Olağan Genel Kurul sonuçlandı
    6. Mevlana Kavşağı’nda yeni trafik..
    7. Pakistan Başbakanı Han, Trump ile..
    8. Musul’daki yangın 3. gününde kontrol..
    9. Seydikemer’de mahalleler arası futbol..
    10. Nefret ediyorlar ama bir taraftan da..
    11. Ülke karıştı: Onları tutuklatacağım
    12. İzmir'de "Sedef Hastalığı Hasta..
    13. Diyarbakır’da Şeyh Sait ve arkadaşları..
    14. İzmit Belediyesi halk ekmek için..
    15. Lunapark feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
    16. CHP'de deprem! İstifa ettiler
    17. İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne..
    18. Uygurlar meselesinin G20 Liderler..
    19. Buzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan..
    20. Antalya’da ilk finalist Miomir..
    21. Akdamar Adası'nda çok dilli konser
    22. G20 Liderler Zirvesi
    23. 2019 Afrika Uluslar Kupası
    24. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    25. ABD'li aktör Türkiye'ye geldi! Başkan..
    26. Yemen’e koalisyon güçlerinden saldırı:..
    27. Pakistan'dan ABD'nin Dini Özgürlükler..
    28. Balık avladığı nehirde kayboldu
    29. BM'den "İran'dan resmi bir mektup..
    30. Kocaeli’de 13 FETÖ şüphelisi adli..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!