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Akdağmadeni’nde üreticilere eğitim semineri düzenlendi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen projeler kapsamındaki üreticilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 12:29
Akdağmadeni’nde üreticilere eğitim semineri düzenlendi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen projeler kapsamındaki üreticilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.


Akdağmadeni Belediye Sinema Salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü Temsilcileri,İlçe Tarım Müdürü Faruk Latifoğlu, Ziraat Odası Başkanı, Eyyup Elmalı, köy muhtarları ve hayvansal işletme sahipleri katıldı.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü İletişim Uzmanı Emre Cüneydioğlu Katılımcılara projeler hakkında bilgiler verdi. Cüneydioğlu yaptığı açıklamada "Başvuru çağrı ilanı kapsamında sadece Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar kapsamında başvurular kabul edilecektir. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlarda, başvurular 08.04.2019 tarihi saat 09.00’dan itibaren TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 14.05.2019 tarihi saat 21.00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 17.05.2019, saat 18:00’dır” dedi.


Eğitim semineri soru cevap kısmı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:29
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