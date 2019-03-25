0553 313 94 23

Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:53
Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.


ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti İl yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, şehrin ekonomisi ile ekonomiyi canlı tutan sektörlerde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum’un gelişmesi, kalkınması ve her alanda layık olduğu konuma gelmesi için taş üstüne taş koyan ve şehrin sorunlarının çözümü için mesai harcayan herkese minnettar olduklarını belirtti. Erzurum’u cazip kılacak, kente ekonomik ve sosyal anlamda vizyon kazandıracak her türlü projeye ve çalışmaya sonuna kadar destek olacaklarını anlatan Başkan Yücelik, şehirde yaşayan herkesin şehrin menfaati için bir olup kenetlenmesi gerektiğini ifade etti.


Ziyarette, Türkiye’nin 31 Mart Pazar günü bir yerel seçim süreci yaşayacağını ifade eden eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Akdağ ise sonuçların herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu. Erzurum’daki seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Akdağ, merkez ve ilçelerdeki ziyaretlerinde vatandaşlara, yapılan hizmetleri ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Kendisinin de geçmiş dönemde ticaretle uğraştığını hatırlatan Akdağ, gerek ticari hayatında, gerekse Bakanlık görevi sırasında hiçbir zaman yapamayacağı bir iş için söz vermediğini kaydetti. Erzurum’un kalkınması için tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğunu ve birbirinden ayrılmaz bu iki sektörün eski gücüne kavuşması için sürekli kafa yorduklarını anlatan Prof. Dr. Akdağ, bununla birlikte sanayinin gelişmesinin de şehrin ekonomisinin güçlenmesi için göz ardı edilemeyecek öneme sahip olduğunu ve sektörün Erzurum’da güçlenmesi için elbirliği ile gayret göstereceklerini vurguladı.


Ülke ekonomisinin daha da güçlenmesi için katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin çok daha artması gerektiğine işaret eden Akdağ, ekonominin büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri olan yapısal problemlerin temelden çözümü için de hükümetin büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla geriye dönüş olmayacaktır"
    1. "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla..
    2. İHH Idai kasırgası mağdurlarına el..
    3. Başhekim Parlak: “Görevimizin..
    4. NATO sekreteri Stoltenberg Gürcistan..
    5. Bayburt’ta misafir öğrenciler Aşıklar..
    6. Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    7. ByLock’tan aranan üniversitesi..
    8. Bıçakla yaralamaya tutuklama
    9. Tüketici bilinçlendirme eğitimleri
    10. Geleceğin bilim adamları projelerini..
    11. Çiftçinin evinden tarihi eser çıktı
    12. Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret
    13. Espark’tan ziyaretçilerine yeni yıl..
    14. CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı..
    15. Voleybol Midiler ve Küçükler İl..
    16. Sevgilisine ait otomobille il il..
    17. Ertek: “Ozonlama ünitesi sürekli..
    18. Yağmurlar bereketiyle geldi!..
    19. Fikret Orman açıkladı! Beşiktaş 'FEDA'..
    20. Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı..
    21. Samsat Çim Hokeyi dalında yine iddialı
    22. PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia..
    23. "Mahkeme, Galatasaray'a kayyum..
    24. Sekmen: “31 Mart’ta el ele vererek..
    25. Alkışlar Kral Lear’a
    26. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    27. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    28. Aslan’dan çiftçiyi sevindirecek proje
    29. Aslan’dan çiftçiyi sevindirecek proje
    30. Büyüközer: “İstanbul 4-7 Eylül..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler