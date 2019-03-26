Akdağ’dan, ETB Başkanı Hakan Oral’a ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’ı ziyaret etti.

Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleşen ve ziyaretten önce Erzurum Ticaret Borsası Soğuk Zincir Kurulumu Süt Projesi süt taşıma araçlarını park alanında inceleyen, Prof. Dr. Akdağ daha sonra gerçekleşen toplantıda 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin çalışmaları ve projelerini, Başkan Oral’a aktardı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Akdağ, Erzurum’daki seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek merkez ve ilçelerdeki ziyaretlerinde vatandaşlara, yapılan hizmetleri ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Belediyeler, vatandaşa bulundukları yerde doğudan temas eden kuruluşlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akdağ, “AK Parti iktidarı olarak yaklaşık 17 yıllık hizmet süresince vatandaşa hizmet odaklı olarak çalışmayı kendimize prensip edindik. Bu anlamda Türkiye AK Parti ile iyi belediyecilik ve gönül belediyeciliğiyle de tanışmış oldu. Bizler de belediyeciliği vatandaşın, rahatını, huzurunu ve hayatını kolaylaştırmak için yaşamasını temin eden bir anlayışla geliştirmek istiyoruz. Memlekete hizmet ederken, topluma verilen hizmetleri de iyi belediyecilik anlayışı ile gönül belediyeciliği anlayışını birlikte yürütmek istiyoruz.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren, Erzurum ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, Prof. Dr. Akdağ’a Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Bölgesinin en prestijli projesi olarak gösterilen “ Soğuk Zincir Süt Kurulum Projesi” ve Ticaret Borsası Komplesi Projesi hakkında bilgiler vererek destek istedi.

Başkan Oral Erzurum’un kalkınması için tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğunu vurgulayarak Erzurum’un kalkınması noktasında ayrılmaz iki sektörün gelişip kalkınması için projeler ürettiklerini ve bununla birlikte ekonomik kalkınma literatüründe mevcut kaynakları yönetmek ve devamlılığını sağlamak amacıyla geleneksel, gelişmeci ve yapısal yaklaşımları ile sanayinin gelişmesi için de her zeminde girişimlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.