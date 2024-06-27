Akciğerleri temizleyen bitki ortaya çıktı: Türkiye'de yetişiyor! Öyle bir şey yaptı ki... Kanı, organları yeniliyor

Anadolu’nun dağ ve ovalarında bitki araştırmak için incelemeler yapan Dr. Muammer Yıldız, terenin faydalarını sıraladı ve nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.

Çeşitli sebze yemeklerinin içerisine konulan tere turpgiller familyasındandır. Oldukça etkili bir bitki çeşidi olduğundan hamilelerin ilk 3 ay kullanmaması önerilir.

Terenin geniş spekturumlu etkileri vardır. Onun bu gücünden faydalanabilmek için mutlaka tek başına tüketilmesi gerekir. Salatanın içerisinde veya beraberinde başka bir besin maddesi tüketildiği takdirde etkisi büyük oranda kayıp olmaktadır.

Tere içerisinde bolca B6 vitamini içermektedir. İçerdiği kükürtlü bileşenler sayesinde sindirimi ve bağırsak problemlerini azaltmaktadır. Akciğer kanserine yakalanmış hastaların nefes alma zorluğuna karşı, tere kürü mükemmel bir yardımcıdır. Kürü uygulamaya başladıktan kısa bir zaman sonra daha rahat nefes alırlar ve rahatlamaya başlarlar.

Kansızlığı Giderir

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demire bağlı anemi şikâyetiniz varsa, öğünlerinizde tere tüketebilirsiniz. Kendi grubunda demiri en zengin olarak içeren bitkidir.

Prostat büyümesi için ayda bir kez 5 gün boyunca kullanın.

İltihaplı romatizma şikâyeti olanlara da yardımcıdır. İyi huylu prostat büyümesine bağlı olarak şikâyetiniz varsa, ayda bir kez beş gün boyunca tere kürü uygulamak mükemmel bir yardımcıdır.

Tere Nasıl Tüketilmeli?

Tere sade bir şekilde tüketilmelidir. Kahvaltıdan bir saat sonra ve öğle yemeğinden yine bir saat sonra her defasında onbeş-yirmi adet tere saplı olarak tüketilir. Dilerseniz üzerine limon ilave edip tüketebilirsiniz. Ancak limon ilavesi dışında başka bir besin ile tüketilmesi önerilmez.