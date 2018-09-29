Akciğer temizleme kürü nasıl yapılır?

Artık ciğerlerinizi zencefil, zerdeçal, keçiboynuzu özü, su ve limon gibi doğal yöntemlerle temizleyebilirsiniz. Bu besin maddelerine göre balgam söktürme bağışıklığı gerektirir.

İşte sizlere bu doğal ürünlerden hazırlanan Akciğer temizleme kürü tarifimiz,

Akciğer temizleme kürü Malzemeleri:



- Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

- Yarım tatlı kaşığı keçiboynuzu özü

- Yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal

- 1 dilim limon

- 1 bardak dolusu sıcak su

Akciğer temizleme kürü hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir bardak sıcak su içinde karıştırın. Demlenmesi için bardağın ağzını kapatın ve 5 dakika dinlendirin. Gün içerisinde tok karnına tüketebilirsiniz.