0553 313 94 23

Akciğer temizleme kürü nasıl yapılır?

Doğal yöntemlerle kullanımı kolay, pratik ve sağlıklı akciğer temizleme kürü tarifi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 22:18
Akciğer temizleme kürü nasıl yapılır?

Artık ciğerlerinizi zencefil, zerdeçal, keçiboynuzu özü, su ve limon gibi doğal yöntemlerle temizleyebilirsiniz. Bu besin maddelerine göre balgam söktürme bağışıklığı gerektirir.

İşte sizlere bu doğal ürünlerden hazırlanan Akciğer temizleme kürü tarifimiz,

 Akciğer temizleme kürü Malzemeleri:


- Yarım tatlı kaşığı toz zencefil
-  Yarım tatlı kaşığı keçiboynuzu özü
-  Yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal
-  1 dilim limon
-  1 bardak dolusu sıcak su

Akciğer temizleme kürü hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir bardak sıcak su içinde karıştırın. Demlenmesi için bardağın ağzını kapatın ve 5 dakika dinlendirin. Gün içerisinde tok karnına tüketebilirsiniz.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 22:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü 8. kattan düştü!
    1. Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü..
    2. Saldırıya uğrayan başkan adayı taburcu..
    3. Ricardo Quaresma: Oynadıkça güvenim..
    4. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş maçın..
    5. Bodrum’da taktiği işe yaramayan..
    6. Suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye dönüyor
    8. Karaman’da korkunç kaza: Bir aile yok..
    9. Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4..
    10. Kalp büyümesi nasıl tedavi edilir?
    11. Bu belirtiler kanser habercisi olabilir!
    12. Akciğer temizleme kürü nasıl yapılır?
    13. Çörekotu yağının faydaları nelerdir?
    14. Maydanoz tüketirken bunlara dikkat edin!
    15. Karındaki şişlik neden olur?
    16. Galatasaray'ın borcu açıklandı!
    17. Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli..
    18. Karaman'da korkunç kaza: Devrilen..
    19. Dolandırıcılıkta yeni yöntem!..
    20. Afyonkarahisar’da çimento yüklü TIR..
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir