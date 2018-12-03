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Akciğer kanserine "nefes yoluyla" teşhis

Ege Üniversitesi liderliğinde bir araya gelen 28 araştırmacının geliştirdiği proje ile soluk havasının sıvı hale getirilerek akciğer kanserinin teşhis edilmesi hedefleniyor- Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak:-"Bu yöntemin akciğer kanseri teşhis ve tedavisinde çığır açacağını düşünüyoruz"- EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Tuncay Göksel:- "Akciğer kanserinin izleminde soluk havası analizi ile elde edilen veriler ışığında, hastanın eş zamanlı genetik haritasını çıkarıyor olacağız. Bu harita ile tedaviyi yönetebileceğiz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:53
Akciğer kanserine "nefes yoluyla" teşhis

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi liderliğinde bir araya gelen yerli ve yabancı araştırmacılar, akciğer kanserinin nefes yoluyla teşhis edilmesini sağlayan proje geliştirdi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin önderliğinde 5 ülkeden 9 üniversite ve 14 fakülteden 28 araştırmacının bir araya gelerek geliştirdiği projenin akciğer kanserli hastalarda soluk havasında genetik analizlerin yapılabilirliğini ortaya koyan bir çalışma olduğu belirtildi.

Soluk havasının genetik analizlerde başarılı bir şekilde kullanılabileceğini gösteren projenin ürüne dönüşmesi ile soluk havasının sıvı hale getirilerek akciğer kanserinin teşhis edilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK 1003 proje destek programı kapsamında devam eden ve ilk aşaması başarı ile tamamlanan proje ile Türkiye'ye akciğer kanserinin teşhisinde yeni bir yöntem kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projede görev alan araştırmacılarla hastanenin başhekimliğinde bir araya geldiklerini belirterek üniversitenin liderliğinde yine bir ilke imza attıklarını ifade etti.

Budak, şunları kaydetti:

"Bu projede görev alan multi-disipliner araştırma ekibi içerisinde kimya, genetik, biyokimya ve matematik bilim dallarından ve diğer üniversitelerden araştırmacılarımız soluk havasındanDNA parçacıklarını izole eden bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntemin akciğer kanseri teşhis ve tedavisinde çığır açacağını düşünüyoruz. Akademisyenlerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ege Üniversitesinin bu alandaki başarı hikayeleri durmaksızın devam edecektir. Projede görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Yürüttüğümüz projeler ile ülkemizde ve uluslararası arenada daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

- Hastadan biyopsi yerine soluk alınacak

Proje sorumlusu EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Göksel ise bu yöntem ile sonuçların daha hızlı çıkacağını ifade etti.

Göksel, şunları kaydetti:

"Projemizin tamamlanmasıyla özellikle akciğer kanserinin izleminde soluk havası analizi ile elde edilen veriler ışığında, hastanın eş zamanlı genetik haritasını çıkarıyor olacağız. Bu harita ile tedaviyi yönetebileceğiz. Dokudan ve kandan bu analizi yapabiliyoruz. Ama soluk havasından bu analizi yapmak ülkemiz için bir ilk olacak.

Hastadan soluk havası alma işlemi 10 dakika sürüyor. Biyopsi yapmadığımıziçin maliyet de düşecek. Biyopsi yapmanın ciddi maliyeti var. Soluk havası almanın ise bir maliyeti yok. Cerrahi biyopsilerde özellikle hayati riskler de yaratıyor. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu analizi hastanemizde rutin olarak uygulanabilir hale getireceğiz."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:53
  1. Akciğer kanseri
  2. Ege Üniversitesi
  3. soluk havası

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