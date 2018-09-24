THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Akciğer iltihabı nedir? Akciğer iltihabı belirtileri ve tedavi yöntemleri

İnsan sağlığı son derece önemlidir. Vücudun dirençli olması için sağlıklı gıdalar tüketilmeli. Özellikle de akciğer insan sağlığı açısından son derece önemli bir organdır. Akciğerlerdeki hava yollarının enfeksiyonlara karşı çok hassas olduğundan iltihaplanma çabuk olur. Peki akciğer iltihaplanması nedir ve akciğer iltihaplanmasına karşı ne gibi önlemler alınmalı? Akciğer iltihaplanmasına ne iyi gelir? İşte akciğer iltihaplanması ve tedavi yöntemleri

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:21
Akciğer iltihabı nedir? Akciğer iltihabı belirtileri ve tedavi yöntemleri

İnsan sağlığı son derece önemlidir. Vücudun dirençli olması için sağlıklı gıdalar tüketilmeli. Özellikle de akciğer insan sağlığı açısından son derece önemli bir organdır. Akciğerlerdeki hava yollarının enfeksiyonlara karşı çok hassas olduğundan iltihaplanma çabuk olur. Peki akciğer iltihaplanması nedir ve akciğer iltihaplanmasına karşı ne gibi önlemler alınmalı? Akciğer iltihaplanmasına ne iyi gelir? İşte akciğer iltihaplanması ve tedavi yöntemleri…

Akciğer iltihabı, akciğer dokularında ortaya çıkan mikroorganizmaların neden olduğu bir iltihap türüdür. Akciğer enfeksiyonu hava keselerinin ve akciğerlerdeki küçük hava yollarının iltihaplanması sonucunda meydana gelir. Akciğer iltihabı nasıl meydana gelir? Akciğerler düzenli bir şekilde çalışamaz ve havadan kana yeterli oksijen aktaramaz hale gelir.

Akciğer iltihabının belirtileri nedir?

- Uzmanlar akciğer iltihabının belirtilerini şu şekilde sıralamakta:

- Öksürük başlangıçta kuru olur ve daha sonra yeşil/sarı renkli balgama dönüşür.

- Ateşlenme ve hararet

- Nefes alma problemleri ve hızlı nefes alma

- Göğüs kafesinde ağrı

- Titreme ve gece terlemeleri

- İştah kaybı

- Özellikle yaşlılarda sersemlik ve dengesizlik

- Kas ağrıları

Yukarıdaki belirtiler her zaman akciğer iltihabının başlangıcını ortaya koymayabilir. Bu belirtiler bulunan bir kişi mutlaka bir doktora başvurması gerekmektedir. Eğer hasta akciğer iltihabı rastlanmışsa önceden müdahale etkili olacağından doktora gidilmemesi ihmal edilmemelidir. Akciğer iltihabı bazen nefes almayı zorlandıracağından insan sağlığı açısından çok tehlikeli bir durum olabilir. Bunun sonucu parmak altlarında ve dudaklarda morarmalar ortaya çıkabilir.

Akciğer iltihabının nedenleri

Akciğer iltihaplanmasına neden olan mikroorganizmayı tespit etmek her zaman mümkün olmayabilir. Hastalanmadan önce de söz konusu mikrop vücutta yer alabilir. Akciğer iltihaplanmasının en yaygın nedeni S.pnemoniae adlı bir bakteridir. Akciğer Grip ve su çiçeği virüsü, zararlı maddeleri soluma; kirli hava, zararlı kimyasal gazlar, sigara dumanı gibi nedenlerden dolayı akciğer iltihabı oluşur.

Akciğer iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Enfeksiyonun nerede ve ne şiddette olduğunu anlamak için göğüs kafesi üzerinden röntgen çekilir.

Parmak ucuna sıkıştırılan bir cihazla kandaki oksijen miktarı ölçülür.

Kan testleri yapılır.

Balgamdan bir örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilir.

İdrar testi yapılır.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 15:21
  1. akciğer iltihabı öldürür mü
  2. akciğer iltihabı nasıl temizlenir
  3. akciğer iltihabı ilerlerse ne olur
  4. akciğer iltihabı ne iyi gelir
  5. akciğerde iltihap bitkisel tedavi
  6. akciğer iltihabı için antibiyotik isimleri
  7. akciğer iltihabı kansere dönüşür mü
  8. akciğer enfeksiyonu nasıl temizlenir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    50 lira için 500 milyon TL'lik zarar veriyorlar!
    1. 50 lira için 500 milyon TL'lik zarar..
    2. Deist kime denir?
    3. Alkol resmen şiddetten beter!..
    4. Aşure nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli..
    5. İki kardeşe çarparak öldüren TIR..
    6. Gökçek döneminde dikilen dinozorlar..
    7. Türkiye'den Akdeniz'de dev petrol..
    8. Yunanlardan insanlık dışı davranış…..
    9. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    10. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim..
    11. Artık bunu yapan yandı! Yeni dönem..
    12. Bu balığın tanesi 125 liraya satılıyor
    13. İsmet İnönü'nün törenine kimse katılmadı
    14. Teksas'ta cezaevine muz diye..
    15. Danışmanı Guveyil, Kaddafi’nin..
    16. Cevahir Sönmez hangi takımda oynuyordu?
    17. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    18. Derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız..
    19. Alaattin Çakıcı cezaevinden Erdoğan’a..
    20. Emekli Büyükelçi Kaya Toperi vefat etti
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...