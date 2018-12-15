Akciğer iltihabı nasıl temizlenir? Zatürre belirtileri neler?

Havaların soğumasıyla birlikte bazı hastalıklar da kendini hissettirmeye başladı. Bu hastalıklar arasında zatürre olarak da bilinen akciğer iltihabı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında bir hayli artışın olduğu gözleniyor. Peki akticeğer iltihabı nedir, belirtileri neler? Akciğer iltihabı nasıl temizlenir?

Zatürre olarak bilinen hastalık akciğerlerin iltihabıdır. Bu iltihap bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşabilir. Akciğer iltihabı, sık görülen, sık hekime başvurmaya neden olan, en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasında yer alıyor.

Akciğerler solunum sisteminin önemli bir parçasıdır. Oksijen alıp bunu tüm hayati organlara dağıtmak onların görevidir. Zatürre, Türkiye'de ölüme sebep olan hastalıklar arasında beşinci sırada yer alırken enfeksiyona bağlı ölümler arasında birinci sıradadır. Zatürreye yakalanan kişilerde ölüm oranı ise yüzde 5'tir ve bu hiç de hafife alınacak bir rakam değildir.

Akciğer iltihabı belirtileri

Yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren bu hastalıkla karşı karşıya geldiğinizde belirtilerin benzerliği sebebiyle şiddetli gribe yakalandığınızı düşünebilirsiniz. Şiddetli baş ağrısı, aniden gelen baş dönmeleri, üşüme, titreme, soluma bozuklukları, sırt ağrısı, yorgunluk ve dalgınlık hissi, az idrara çıkma, öksürük ve yüksek ateş; sayılabilecek belirtiler arasında yer alır. Zatürre, tedavi yöntemini seçme aşamasında iki türle ifade edilir. Bu iki türün belirtileri birbirinden farklıdır.

Akciğer iltihabından nasıl kurtulurur?

Zatürreden korunmak için öncelikle hastalıklı kişilerle temastan kaçınılması gerekir. Sık sık eller yıkanmalı, kapalı ortamlar havalandırılmalı, bol sıvı alınmalı ve dengeli beslenilmelidir. Soğuk havalarda giyime, ortam ısı farkına dikkat edilmelidir. Ayrıca ek bir hastalığı bulunanlar ve belli yaşın üstünde olanlar mutlaka pnömokok aşısı olmalıdır. Aşı zatürreye karşı yüzde 60-70 oranında koruma sağlar. Grip de zatürreye zemin hazırlayabildiği için grip aşısı olunması da faydalıdır.