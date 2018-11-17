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Akciğer iltihabı tedavisi akciğer iltihabı belirtileri nedir? Akciğer iltihabı tedavisi

Havaların soğumasıyla birlikte bir çok hastalık da güz yüzüne çıktı. Başta grip ve öksürüğe yakalanan vatandaşlar hastanenin yolunu tutuyor. Ancak son yıllarda vakaları artan bir hastalık daha var o da akciğer iltihabı. Peki akciğer iltihaplanması nedir ve akciğer iltihaplanmasına karşı ne gibi önlemler alınmalı? Akciğer iltihaplanmasına ne iyi gelir? İşte akciğer iltihaplanması ve tedavi yöntemleri…

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:02
Akciğer iltihabı tedavisi akciğer iltihabı belirtileri nedir? Akciğer iltihabı tedavisi

Havaların soğumasıyla birlikte bir çok hastalık da güz yüzüne çıktı. Başta grip ve öksürüğe yakalanan vatandaşlar hastanenin yolunu tutuyor. Ancak son yıllarda vakaları artan bir hastalık daha var o da akciğer iltihabı. Peki akciğer iltihaplanması nedir ve akciğer iltihaplanmasına karşı ne gibi önlemler alınmalı? Akciğer iltihaplanmasına ne iyi gelir? İşte akciğer iltihaplanması ve tedavi yöntemleri…

Akciğer iltihabı, akciğer dokularında ortaya çıkan mikroorganizmaların neden olduğu bir iltihap türüdür. Akciğer enfeksiyonu hava keselerinin ve akciğerlerdeki küçük hava yollarının iltihaplanması sonucunda meydana gelir. Akciğer iltihabı nasıl meydana gelir? Akciğerler düzenli bir şekilde çalışamaz ve havadan kana yeterli oksijen aktaramaz hale gelir.

Akciğer iltihabının belirtileri nedir?

- Uzmanlar akciğer iltihabının belirtilerini şu şekilde sıralamakta:

- Öksürük başlangıçta kuru olur ve daha sonra yeşil/sarı renkli balgama dönüşür.

- Ateşlenme ve hararet

- Nefes alma problemleri ve hızlı nefes alma

- Göğüs kafesinde ağrı

- Titreme ve gece terlemeleri

- İştah kaybı

- Özellikle yaşlılarda sersemlik ve dengesizlik

- Kas ağrıları

Yukarıdaki belirtiler her zaman akciğer iltihabının başlangıcını ortaya koymayabilir. Bu belirtiler bulunan bir kişi mutlaka bir doktora başvurması gerekmektedir. Eğer hasta akciğer iltihabı rastlanmışsa önceden müdahale etkili olacağından doktora gidilmemesi ihmal edilmemelidir. Akciğer iltihabı bazen nefes almayı zorlandıracağından insan sağlığı açısından çok tehlikeli bir durum olabilir. Bunun sonucu parmak altlarında ve dudaklarda morarmalar ortaya çıkabilir.

Akciğer iltihabının nedenleri

Akciğer iltihaplanmasına neden olan mikroorganizmayı tespit etmek her zaman mümkün olmayabilir. Hastalanmadan önce de söz konusu mikrop vücutta yer alabilir. Akciğer iltihaplanmasının en yaygın nedeni S.pnemoniae adlı bir bakteridir. Akciğer Grip ve su çiçeği virüsü, zararlı maddeleri soluma; kirli hava, zararlı kimyasal gazlar, sigara dumanı gibi nedenlerden dolayı akciğer iltihabı oluşur.

Akciğer iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Enfeksiyonun nerede ve ne şiddette olduğunu anlamak için göğüs kafesi üzerinden röntgen çekilir.

Parmak ucuna sıkıştırılan bir cihazla kandaki oksijen miktarı ölçülür.

Kan testleri yapılır.

Balgamdan bir örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilir.

İdrar testi yapılır.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:02
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