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Akciğer apsesi belirtileri neler? Akciğer apsesi nasıl geçer? | Akciğer apsesi hangi bölüm bakar

Akciğer apsesi nedir, belirtileri neler? Akciğer apsesi, akciğer iltihabı, akciğere pıhtı atması ve akciğere gıda ya da sıvı kaçması gibi nedenlerden dolayı oluşur. Akciğer apsesinin meydana gelmesinin en büyük nedeni bakterilerdir. Peki akciğer apsesi nasıl geçer? Akciğer apsesi hangi bölüm bakar? Akciğer apsesi belirtileri neler?

29 Ocak 2019 Salı 10:52
Akciğer apsesi belirtileri neler? Akciğer apsesi nasıl geçer? | Akciğer apsesi hangi bölüm bakar

Akciğer apsesi, akciğer iltihabı, akciğere pıhtı atması ve akciğere gıda ya da sıvı kaçması gibi nedenlerden dolayı oluşur. Akciğer apsesinin meydana gelmesinin en büyük nedeni bakterilerdir. Peki akciğer apsesi nasıl geçer? Akciğer apsesi hangi bölüm bakar? Akciğer apsesi belirtileri neler?

Apse yapıcı bazı mikroplar ile meydana gelen akciğer enfeksiyonları sonucu, akciğer dokusunda hasar meydana gelir ve buradaki hücreler ölür. Meydana gelen bu hücre ölümü ve doku kaybı sonucu akciğer dokusu içinde boş bir alan (kavite) oluşur. Bu kavitenin içi iltihapla dolar ve etrafı bağışıklık sistemi tarafından hücreler ile sınırlandırılır. 

Akciğer apsesi, genellikle ileri yaşlarda, sağlık durumu kötü ve hijyeni bozuk, beslenmesi iyi olmayan, bağışıklık sistemini yetmezliği ve kanser hastalarında oluşmaktadır. Akciğer apsesi, nekrotizan pnömoni (akciğer iltihabı), septik emboli (akciğere pıhtı atması) ve akciğere gıda ya da sıvı kaçması (aspirasyon pnömonisi) gibi durumlarda da meydana gelebilir. Akciğer apsesine genellikle bakteriler neden olur.

Akciğer apsesi belirtileri

Göğüs ağrısı, ateş, öksürük, nefes darlığı, balgam (sarı-yeşil renkli) ve kilo kaybıdır. Akciğer apsesi tanı ve tedavisi çocuk göğüs hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi doktorları tarafından yapılmaktadır. 

Göğüs Cerrahi Hastalıkları bölümleri

Kaburga kırıkları,

Göğüs ağrısı

Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses

Nefes darlığı,

Zatürre,

Pnömoni,

Tüberküloz,

Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi

Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma

Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı

Göğüs içerisinde sıvı toplanması

Akciğer Kanseri

Göğüs duvarı şekil bozuklukları

Göğüs içi maligniteler

Akciğer apsesi

Diafragma rahatsızlıkları

Göğüs duvarı tümörleri

Soluk borusu rahatsızlıkları 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:52
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