Akçay: Fırat'ın doğusundaki fitne yok edilmelidir

MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY meclis genel kurulunda Suriye gelişmelerini değerlendirdi. Konuşmasında ülkemizin güney sınırları ve Suriye'nin kuzey sınırı boyunca büyük bir oyunun kurgulandığına dikkat çeken Akçay“Bu oyunda Türkiye'yi oyalamak, masada tutarken sahada kaybettirmek girişimlerini görüyoruz” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya paylaşımlarını da sert bir dille eleştiren Akçay “Amerika Birleşik Devletleri Başkanının yirmi dört saatte ülkemizi tehdit ettiği paylaşımlardan "İki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek için ciddi potansiyeli var." şeklindeki bu açıklamalardan sonraki gelişmeler açıktır ki bu paylaşımlar sadece birer oyalama taktiğidir. Bütün bu tartışmaların odağında Fırat'ın doğusuna yönelik terörle mücadele ve güvenlik harekâtımız olduğuna göre başladığımız yerden yola devam etmemiz gerekmektedir” dedi. ABD Başkanının açıklamalarının ciddiye alınmaması gerektiğini de ekleyen Akçay“Çok geç olmadan Fırat'ın doğusuna gereken operasyonlar düzenlenmelidir. Fırat'ın doğusunu ve Menbic'i terör örgütünün tasallutundan kurtarmak insani, hukuki bir haktır ve sorumluluktur” dedi.

“Suriye’de istikrar ve iç barışa kadar Türkiye sahada kalmalıdır”

Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge tartışmalarını da değerlendiren Akçay şöyle devam etti: “Trump 20 millik yani yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmektedir. Eğer bu kurulacak, oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde ve inisiyatifinde olacaksa ve terörle mücadele de devam edecekse elbette olumlu bakılabilir ve 30 kilometrelik güvenli alanın Suriye'nin istikrar ve iç barışa ulaşasıya kadar Türkiye'nin hâkimiyeti ve inisiyatifi altında bulunmalıdır.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu günleri çok önceden de görmüş ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 6 Ağustos 2012 tarihinde ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla batı ucu Afrin, doğu ucu Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağının bir an önce sağlanması ve icra edilmesi önerisini getirmiştik. Hiçbir oyalama girişimine takılmadan Fırat'ın doğusundaki fitne yok edilmelidir.”