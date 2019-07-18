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Akçay Barajı yıl sonunda su tutmaya başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "İnşallah bu yılın sonunda Akçay Barajı'nda su tutmaya başlayacağız. Sanayi yatırımlarıyla su ihtiyacının daha da artacağı kuzey ilçelerimizin su geleceğini garanti altına almak için de Çamdağı Barajı'nı inşa edeceğiz"

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:22
Akçay Barajı yıl sonunda su tutmaya başlayacak

SAKARYA (AA) - Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay Barajı'nın bu yılın sonunda su tutmaya başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük binasında Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Vekili Recep Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlarıyla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nüfusu 1 milyonu aşan Sakarya'nın cazibesinin her geçen gün arttığını, ilerleyen yıllarda daha da artacağını vurgulayan Yüce, doğa harikası ve şehir için bir nimet olan Sapanca Gölü'ne alternatif olacak kaynak çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yüce, "İnşallah bu yılın sonunda Akçay Barajı'nda su tutmaya başlayacağız. Sanayi yatırımlarıyla su ihtiyacının daha da artacağı kuzey ilçelerimizin su geleceğini garanti altına almak için Çamdağı Barajı'nı inşa edeceğiz. İhale aşamasına gelen bu barajımızı yap-işlet-devret yöntemiyle şehrimize kazandırmak için gerekli adımları atmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Akyazı'da inşa edilen Ballıkaya Barajı'nda ise gövdenin bitmek üzere olduğunu aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Musluklara Türkiye'nin en kaliteli içme suyunu ulaştırıyoruz. Kırsalda bulunan bazı bölgelerimiz haricinde nüfusumuzun çok büyük kısmına birinci sınıf su sağlıyoruz. Kalan bölgelerimiz için de çalışmalarımız olacak. Son yıllarda şehrimizin önemli bir bölümünü kuşatan kanalizasyon ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlayarak devreye alacağız. Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah orada da çalışmalarımıza başlayarak Türkiye ortalamasının üzerinde olan atık su arıtma oranımızı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:22
  1. Akçay Barajı
  2. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
  3. su
  4. tutmak

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