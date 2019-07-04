Akçaray’ı Kuruçeşme’ye getirecek alt geçitte çalışma başladı

Tramvay hattının Kuruçeşme bölgesine ulaşabilmesi için inşa edilecek olan Mevlana alt geçidinde çalışmalara başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımına konfor getirecek çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan Akçaray tramvay hattının, Kuruçeşme bölgesine uzatılacak kesiminde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mevlana alt geçidi çalışmalarına başlandı. İzmit D – 100 Karayolu üzerinde bulunan Mevlana Kavşağı’nın altına inşa edilecek olan alt geçit içerisinden tramvay araçları geçerek Plajyolu bölgesine ulaşım sağlanacak.

Mevlana alt geçidi çalışmaları kapsamında, tramvay hattının geçeceği kısmın bağlantı yolu üzerindeki korkulukların sökümüne başlandı. Proje kapsamında yeni yapılacak olan yol için kazı çalışmalarına başlanırken, mevcut tramvay hattının Mevlana Alt Geçidi’ne kadar uzatılması için zemin iyileştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Mevlana kavşağında gerçekleştirilecek olan çalışmalarda mevcutta bulunan eski alt geçit yıkılarak yerine 18 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde ve 9 buçuk metre genişliğinde yeni alt geçit inşa edilecek. Yeni alt geçitte, 895 metre küp hazır beton, 90 ton nervürlü donatı çeliği, bin metrekare parke, 2 bin 500 metre bordür, 6 bin 100 ton asfalt ve 500 metre oto korkuluk imalatı yapılacak. Okullar bölgesinden Plajyoluna ulaşılacak tramvay hattı kapsamında yapılacak alt geçit ile D – 100 Karayolu üzerinden Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı önünden Kuruçeşme’ye geçilmesi sağlanacak. Alt geçit çalışmaları kapsamında D – 100, yan yol ve Mevlana Kavşağındaki kollarda çeşitli düzenlemeler de yapılacak.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yapımı gerçekleştirilen ve önemli ulaşım projelerinden bir tanesi olan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nı inceledi. Başkan Büyükakın, “Kent Meydanı Köprülü Kavşağımızı hayata geçirip, halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.