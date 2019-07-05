Akçaray seferlerinde geçici düzenleme TEİAŞ’ın Yahya Kaptan bölgesindeki yüksek gerilim hatları yenileme çalışması nedeniyle, 7 Temmuz Pazar günü tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı.

TEİAŞ’ın Yahya Kaptan bölgesindeki yüksek gerilim hatları yenileme çalışması nedeniyle, 7 Temmuz Pazar günü tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 7 Temmuz Pazar günü saat 06.00 - 12.00 saatleri arasında enerji hatları yenileme çalışması yapacak. Yahya Kaptan bölgesindeki yüksek gerilim hatları yenileme çalışmasından dolayı sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.’ye bağlı Akçaray tramvay hattı seferlerinde değişiklik olacak. UlaşımPark vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gidilemeyen duraklara ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek.

UlaşımPark yaptığı açıklamada TEİAŞ’ın Yahya Kaptan bölgesindeki yüksek gerilim hatları yenileme çalışması nedeniyle 7 Temmuz Pazar günü 06.00-12.00 saatlerinde tramvay seferleri Doğu Kışla-Eğitim Kampüsü arasında gerçekleştirileceğini ve Otogar-Yahya Kaptan-Yenişehir-M.Ali Paşa-Doğu Kışla istasyonları arasında da seferlerin otobüsler ile yapılacağını duyurdu. 06.00-12.00 saatleri arasında tramvay ve otobüs seferleri, 15 dakikada bir gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.