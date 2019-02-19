Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhit İşadamı Adnan Akcan, faiz oranlarının düşmemesi konut satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Gölbaşı ilçesinde Müteahhit İş Adamı Adnan Akcan, konut kredisi faiz oranlarının giderek yükselmesinden en çok inşaat sektörünün olumsuz etkilendiğini yürütülen tüm kampanyalara rağmen konut satış rakamları konut kredisi faiz oranları gölgesinde kaldığı için inşaat sektöründeki satışların düşmeye devam ettiğinibelirtti.

Akcan, “Türkiye’de faiz oranlarında yüzde 1’in kritik eşik olduğu ve faiz oranlarının bu rakamın altında olması, bir an önce düşürülmesi gerekiyor. Faizlerin düşmemesi halinde konut satışlarının yavaşlayacağını belirterek, geçen yıl yakalanan ivmenin gerisinde kalınacağını, tüketicilerin büyük kısmının konut alımını yüksek faiz oranları nedeniyle ertelediğini belirterek hükumetimizin bu konuya bir an önce çözüm bulmaları en büyük beklentimiz” diye konuştu.