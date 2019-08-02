Akçakoca’da turizm kaldığı yerden devam

Akçakoca Turizm Platformu Kültür Merkezinde yapılan toplantının ardından Akçakoca’da düzenlenen basın açıklamasında bölge için yürütülecek turizm eylem planını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın da katılığı açıklamada ülke çapında bir kampanya başlatıldığı duyuruldu.

Akçakoca Turizm Platformu, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Akçakoca Belediyesi, Akçakoca Ticaret Odası ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği ile sel felaketi sonrasında Akçakoca’da turizmi yeniden canlandırmak üzere girişimde bulundu. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen hazırlık toplantısında bir araya gelen heyet konu hakkında yapılacak çalışmalar hakkında istişare etti.

Daha sonra Akçakoca’da düzenlenen basın açıklamasında bölgenin turizm konusunda kalkındırılması ve yaklaşan bayram tatili için hazırlanması için uygulanacak çalışmalar anlatıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın da katıldığı basın açıklamasında sosyal medya başta olmak üzere çeşitli iletişim araçları kanalıyla tüm Türkiye çapında Akçakoca için kampanya başlatıldığı duyuruldu. Toplantıya ayrıca Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekililleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, siyasi parti ve STK temsilcileri de katıldı.

Basın açıklamasında söz alan Bakan Yardımcısı Alpaslan geçmiş olsun dilekleri ile söze başlayarak “Öncelikle yaşanan afetten zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görüyorum ki veciz sözümüzde olduğu gibi sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır. Burada Düzceli vatandaşlarımız acılarını paylaşarak çok kısa bir sürede yaraları sardılar, sarmaya da devam edecekler. Yaşadığımız bir afet ama biz bir araya gelerek bunun üstesinden gelmeyi başaracağız inşallah. Bugün Akçakoca’mız ülkemizin en müstesna turizm ilçelerinden bir tanesi. Bu güzel ilçemizin turizmden hak ettiği payı alması ve daha iyi bir yere gelmesi için buradayız. Bu yaşanan afetten dolayı Akçakoca’daki turizmi yeniden canlandırmak için başta vekilimiz olmak üzere tüm Düzceliler, bir araya gelerek çok güzel bir platform oluşturdular. Akçakoca’nın tanıtımı Düzce’nin tanıtımı için iyi bir fırsat elde ettiler. Çok başarılı bir organizasyon sağladılar” dedi.

“Bakanlık olarak desteğimizi göstereceğiz”

Turizm çalışmalarına bakanlığın vereceği desteklerden söz eden Alpaslan “Biliyorsunuz Düzce, Akçakoca turizm için iyi bir potansiyele sahiptir. Denizi, tarihi, coğrafyasıyla çok güzel bir destinasyondur. Başta İstanbul ve Ankaralıların buraya gelmemesi için hiçbir sebep yok. Daha geniş bir perspektif ile bu platform çalışmalarına inşallah devam edecek. Biz de bakanlık olarak bu çalışmayı destekleyerek kısa sürede bir fırsata dönüştürürüz diye düşünüyorum. Ben inanıyorum ki Kurban Bayramında ve sezon sonuna kadar burası çok sayıda vatandaşımız tarafından tercih edilecek” ifadelerini kullandı.

Özellikle İstanbul ve Ankara’ya yakınlığına vurgu yapılan Akçakoca’nın doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları ile yerel lezzetlerine atıfta bulunularak çeşitli sloganlarla oluşturulan kampanyanın kısa süre içinde bölgeye turist akını sağlayacağı öngörülüyor.