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Akçakoca’da sahile vuran mayın tetikleyici korkuttu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran mayını tetikleyicisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:44
Akçakoca’da sahile vuran mayın tetikleyici korkuttu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran mayını tetikleyicisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.


Düzce’nin Akçakoca ilçesi Edilli Plajı’nda, sahile gelenler kumların arasındaki yabancı cisim gördüler. Kumları kaldırınca cismin bomba olmasından şüphelenen tatilciler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu sahilde geniş güvenlik önemli aldılar.


Deniz mayını tetikleyicisi olduğu tespit edilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:44
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