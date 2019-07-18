Akçakoca’da köy halkı selde mahsur kaldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı bin 100 nüfuslu Uğurlu Köyü’nü sel bastı. Köye ulaşım sağlanamazken köylüler evlerinde mahsur kaldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi merkezi ile bazı köylerinde aşırı yağışlar sonrası sel yaşandı. Akçakoca ilçe merkezinde derelerin taşması ve rögar kapaklarının tıkanması sonucu yaşan selde iş yerlerini su bastı, otomobiller sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Uğurlu Köyü ise tamamen sular altında kaldı. Köye ulaşım sağlanamazken 320 hanenin bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı köyde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Köydeki evlerin büyük çoğunluğu sularla dolarken, otomobiller ve fındık tarlaları da zarar gördü. Akçakoca Kaymakamlığı, AFAD ve İl Özel idaresi ekipleri köyde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.