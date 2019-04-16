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Seçim 2019 Sayfası

Akçakoca’da halkın önüne referandum sandığı konuldu

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kordon boyunun yeşil alan mı kalsın yoksa yapılaşma izin mi verilsin diye halkın önüne sandığı koydu.

16 Nisan 2019 Salı 16:11
Akçakoca’da halkın önüne referandum sandığı konuldu

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kordon boyunun yeşil alan mı kalsın yoksa yapılaşma izin mi verilsin diye halkın önüne sandığı koydu.


Seçim öncesi gittiği her yerde, kordona inşaat yapma izni vermeyeceğini ve bu konuyu halka soracağını söyleyen Belediye Başkanı Okan Yanmaz, verdiği sözün arkasında duruyor.Vatandaşları Kordon Bölgesine kurulan Referandum çadırında oy vermeye çağıran Başkan Yanmaz, bu bölgenin yeşil alan olarak kalmasını istediğini söyledi.


Esentepe Kordon bölgesini Akçakoca’nın en nadide bölgesi olduğunu söyleyen Başkan Yanmaz, “Tüm Akçakocalı hemşerilerimizi, burasıyla ilgili tercihlerini yapmaya bekliyoruz. Burasının Akçakoca’nın nadide yerlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Akçakocalı hemşehrilerimizin vereceği tercih doğrultusunda da karar vereceğimizin bilinmesini istiyoruz”diye konuştu.


Bu bölgenin kamu yararına yeşil alan kalması için ne gerekiyorsa yapacağının bilinmesini istiyorum diyen Okan Yanmaz, Referandum çadırının 10 gün kalacağını ve çıkan sonucu kamuoyu ile paylaşacaklarını yineledi. İnşaat izni verilip verilmeyeceğinin sorulduğu referandumda oy kullanmak isteyen vatandaşlar, Kordon bölgesine kurulan çadırda oylarını kullanabiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:11
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