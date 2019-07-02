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Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde temiz kampüs etkinliği

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi “Temiz Üniversite Temiz Düzce” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, akademik ve idari çalışanlarımızın katılımıyla Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerleşkesi’nin temizliğini gerçekleştirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:37
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde temiz kampüs etkinliği

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi “Temiz Üniversite Temiz Düzce” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, akademik ve idari çalışanlarımızın katılımıyla Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerleşkesi’nin temizliğini gerçekleştirdi.


“Temiz Üniversite Temiz Düzce” sloganıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce başlatılan etkinliğe;Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, öğretim elemanları ve idari personel katılım gösterdi.


Dünya sıralamasında “Yeşil Üniversiteler” listesine girme başarısını gösteren Düzce Üniversitesi, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında olduğu gibi sosyal sorumluluk alanlarında da projeler üretip, şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sunmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:37
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