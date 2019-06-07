Akçakale’nin ’meraklı köfteci’si iş başında Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde mucit esnaf, minibüsü seyyar köfteciye dönüştürerek, meraklı bakışlar arasında ilçede köfte ve kokoreç satmaya başladı.

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde mucit esnaf, minibüsü seyyar köfteciye dönüştürerek, meraklı bakışlar arasında ilçede köfte ve kokoreç satmaya başladı.

Akçakale ilçe merkezinde seyyar minibüsüyle, meraklı bakışların arasında mesleğini icra etmeye çalışan İsa Aslan adlı esnaf, ilk iş günü olmasına rağmen işlerin iyi gittiğini, Ramazan bayramının da işine kazanç kattığını dile getirerek işinden memnun olduğunu kaydetti. Bir filmdeki ’meraklı köfteci’ karakterinin canlandıran Aslan, "İlk gün olmasınarağmen bugün yedi kilo et satışı yaptım. Bu mesleği kendi ilçemde yerli ve Suriyeli vatandaşların hizmetine sunmak istedi. Çok şükür satışlardan memnunum"dedi.

Seyyar minibüsün yanına birde seyyar tezgah açan esnaf, gelenlerin taleplerine yetişmektezorlandığı görüldü.

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