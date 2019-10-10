Akçakale'den kahreden haber: 1'i bebek 3 şehidimiz var Akçakale Kaymakamlığı, ilçeye yapılan havan saldırısında 1'i bebek 3 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Şalıurfa'nın Akçakale ilçesine 2 havan mermisi atıldı. Kaymakamlık, 3 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Şehitlerimizden birisinin bebek olduğu belirtildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı. Kahreden haber geldi Alçak teröristlerin sivillere yaptığı saldırı sırasında 1'i bebek 3 kişi şehit oldu. Haberi Akçakale Kaymakamlığı duyurdu. Kaymakamlık, şehit sayısının artabileceğini de ifade etti.

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