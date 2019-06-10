Akçakale’de su sorunu çözüme kavuştu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale İlçesindeki yaşanan içme suyu kuyusunu onarıp su sorununu çözüme kavuşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale İlçesindeki yaşanan içme suyu kuyusunu onarıp su sorununu çözüme kavuşturdu.

Akçakale ilçesindeki Yeni Mahalle başta olmak üzere bölgede yaşanan içme suyu sıkıntısını çözmek için kolları sıvayan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, arızalanan mevcut içme suyu kuyusunu onararak daha verimli hale getirdi. Yapılan bu çalışma ile içme suyu kuyusunun verimliliğini yüzde 80 artırarak saniyede 12 litre alınan içme suyu 22 litreye çıkarıldı. İçme suyu ihtiyacını karşılamak için ekipler yeni hidrofor kurulumu gerçekleştirip mevcut kuyuyu onararak ilave hatlarla beraber hem tasarruf sağlayarak verimliliği arttırdı.

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